Encontro de autores celebra o Dia Internacional da Doação de Livros em Nova Iguaçu

Tudo começou de um jeito bem espontâneo. Em 2012, o filho da colunista de livros americana Amy Broadmoore disse à mãe que todos deveriam compartilhar o amor pelos livros do mesmo modo que os casais compartilham o amor no Valentine’s Day, o Dia dos Namorados nos países do hemisfério norte. Então, o dia 14 de fevereiro ganhou mais um motivo para ser comemorado. A iniciativa foi ganhando o mundo e hoje já mobiliza 44 países que celebram o “Dia Internacional da Doação de Livros”, com a finalidade de enriquecer as bibliotecas, promovendo o acesso ao conhecimento e o desenvolvimento educacional. Para comemorar a data, a Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, realiza o evento especial Noite de Autógrafos e receberá doações de livros, nesta sexta-feira (14), às 18h30, no Espaço do Cliente, no segundo piso, do TopShopping, no Centro de Nova Iguaçu. A ação faz parte do Programa Municipal de Incentivo à Leitura e à Escrita da Prefeitura de Nova Iguaçu.





“O evento vai reunir os escritores Sil, Moduan Matus e Marlos Degani. Será uma oportunidade de o público conhecer os autores e as suas obras e participar dessa mobilização de incentivo à leitura e à escrita do Programa Municipal”, destaca o presidente da Fenig, Miguel Ribeiro.





Estimular a circulação de livros na cidade é uma ação que a Fenig realiza através da distribuição de caixas de livros para receber doações na cidade. São 10 pontos de recepção para quem quiser doar produções literárias como romances, poesias e biografias. Os livros são higienizados, embalados e etiquetados com informações sobre o programa de leitura e as pessoas são estimuladas a desfrutar da publicação e devolver o livro para a caixa, de modo que outras também possam pegar e ler. Os livros são distribuídos nos grandes eventos realizados no município.





“A circulação de livros em uma cidade é sempre profícua para a formação de leitores e de opinantes. Ainda mais! Se dentre tais houver, os que situam toda a região à crítica construtiva, cultural e artística”, afirmou o escritor Moduan Matus, que vai autografar os livros “Poemas concretos/visuais”, “Poemas baixadenses” e “História de Nova Iguaçu”.





A escritora e poeta Sil estará no evento com os livros “Oscilações” e “Livro comemorativo dos 10 anos do sarau EP&A Encontro de Poetas e Afins”. Ela destaca a importância da produção literária e a circulação de livros no município. “Acredito que a circulação de livros de autores da região mostra o tamanho da produção que temos, muitas vezes desconhecida, sem espaço para divulgação, e possibilita a democratização da leitura, pois alcança pessoas de todas as classes e idades, através de vários estilos, temáticas e abordagens.”





Outro autor que estará em destaque no evento é Marlos Degani. Ele vai autografar o livro “Sangue da Palavra”. Marlos afirma que o livro é sinônimo de conhecimento. “O livro no Brasil ainda é objeto caro e difícil para a gente, e isso deve ser mudado por meio de ações do governo e da iniciativa privada. Livros são sinônimos de conhecimento: temos de estimular e facilitar o seu acesso às pessoas afins, sejam elas de estudantes ou de quaisquer brasileiras e brasileiros, pois representam a disseminação das informações relevantes duma sociedade e, principalmente, à garantia da preservação da cultura e da cidadania de um povo”, finaliza Marlos.





Além de promover encontros com autores, a Fenig realiza o edital do Prêmio Literário Antônio Fraga que já contemplou estudantes da rede municipal e escritores da cidade com a edição dos livros “DNA Nordestino em Nova Iguaçu” e “DNA Iguaçuano”. A Fundação recebe doações de livros através das caixas coletores que estão nos seguintes pontos estratégicos da cidade: sede da Fenig (Rua Governador Portela, 812, no Centro de Nova Iguaçu); TopShopping (espaço do cliente); Prefeitura de Nova Iguaçu; Igreja Santo Antônio da Prata; OAB Nova Iguaçu; Espaço Cultural Mário Marques; Casa do Professor; Cefet-NI; Loja Caçula Nova Iguaçu; Igreja São Miguel Arcanjo.





Autores: Moduan Matus, Sil e Marlos Degani Dia: Sexta-feira – 14 de fevereiro Hora: 18h30 Local: TopShopping – Centro de Nova Iguaçu – Espaço do Cliente – 2º piso