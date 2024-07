Shopping Nova Iguaçu promove terceiro Evento Geek neste domingo (07)

A atividade é gratuita e contará com show da banda Creuzebeck, cover dos Mamonas Assassinas





A programação de férias do Shopping Nova Iguaçu está imperdível e contará com a terceira edição do Evento Geek. A atividade acontece no dia 7 de julho (domingo), no palco da Praça de Alimentação, das 14h às 21h. Os fãs de games, histórias em quadrinhos, jogos de tabuleiros, mangás, animes e tudo mais que envolve o universo geek terão um dia especial com uma vasta programação cultural gratuita.





Após a abertura e apresentação do evento, a programação começa às 14h30 com várias atrações: um Quiz Interativo com desfile de cosplay nas categorias infantil e adulto, um DJ tocando as melhores trilhas sonoras de animes (animações japonesas), e um quiz interativo entre os participantes.





A banda Creuzebeck tem presença confirmada e se apresentará às 18h no evento, trazendo para o público o repertório da banda Mamonas Assassinas, grande sucesso nacional da década de 90. Estandes geek, oficina de desenho e as famosas máquinas de simulação de dança, pump it up, também fazem parte da programação do evento.





De acordo com a gerente de Marketing do Shopping Nova Iguaçu, Luciane Treigher, o evento tem como objetivo atrair o público jovem para o empreendimento durante as férias. “Organizamos uma atração especial para quem ama esse universo geek. A primeira edição do evento foi um sucesso e estamos trazendo mais uma vez para fortalecer nossa programação para as férias. Preparem seus trajes e maquiagem, e venham se divertir com a gente”, afirma a executiva.





Para participar do desfile de Cosplay é preciso se inscrever no palco da Praça de Alimentação, localizado no Piso 2. Não será permitida a circulação com uso de máscara fora da praça de alimentação.





Serviço:

Shopping Nova Iguaçu

Evento Geek

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 - Bairro da Luz - Nova Iguaçu – RJ

Local: Praça de Alimentação

14h - Abertura e apresentação do evento

14h30 – Quiz Interativo