Noite de Autógrafos Livros para Voar com Luciana de Deus no TopShopping

A força das mulheres educadoras é o destaque desta sexta-feira (05/07), às 18h, na Noite de Autógrafos Livros para Voar. A Sala de Leitura Fenig, no terceiro piso do TopShopping, no Centro de Nova Iguaçu, vai receber a professora e escritora Luciana de Deus que organizou o livro “Somos a Resistência”. A ação da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, faz parte do Programa Municipal de Incentivo à Leitura e à Escrita da Prefeitura de Nova Iguaçu. O livro é uma antologia com 25 mulheres educadoras que se dedicam ao desafio de ensinar e possuem muitas histórias para contar das experiências dentro e fora da sala de aula.





“Eu ouvi uma voz, que chamo de 'Espírito Santo', que me disse para organizar um livro com mulheres educadoras. Montei um edital de seleção, busquei uma editora e reuni 25 mulheres educadoras, em um livro lindo, com histórias inspiradoras”, lembra Luciana. Moradora do bairro da Luz, em Nova Iguaçu, ela é mestra em Humanidades, Culturas e Artes, especialista em Psicopedagogia, Orientação Educacional e Educação Especial, graduada em Pedagogia e em Artes Visuais. Além disso, Luciana é professora da Prefeitura do Rio e do Governo do Estado, gestora escolar e palestrante.





A inspiração da autora para escrever veio com a experiência. “Percebi só na vida adulta, que sempre tive uma sensibilidade com as letras, e que isso precisaria ir além e alcançar outras vidas. As histórias pessoais sempre me inspiraram”, afirma Luciana de Deus. Ela espera que essa antologia inspire mulheres educadoras, e que aumente a rede de apoio e a empatia entre as mulheres. “Eventos como essa Noite de Autógrafos criam boas memórias, entre as autoras e entre seus familiares, além de fortalecer o vínculo entre as mulheres escritoras”, finaliza.