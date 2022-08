Programação de agosto do Shopping Nova Iguaçu conta com festival de comida de rua, teatro infantil e música ao vivo

No mês dos pais, o Shopping Nova Iguaçu preparou uma programação especial para reunir as famílias de toda a Baixada Fluminense. Entre as atr...



O mês começa com a inauguração da exposição Amazônia: E eu com isso? Com visitação gratuita, a mostra é interativa e convida os visitantes a conhecer, com mais profundidade, a região amazônica e entender a importância da floresta, seu potencial de desenvolvimento econômico e de regulação climática para o Brasil e o mundo; as cidades que a compõem, e a necessidade de cuidá-la, independentemente da distância geográfica em que se vive, além de seu papel de equilíbrio em função do aquecimento global. A mostra fica no shopping até dia 30 de agosto.





Já no dia 13, o Shopping Nova Iguaçu realiza mais uma edição da feira pet, entre 11h e 17h, no 1º piso. Para adotar um animal, os interessados precisam ter mais de 18 anos e devem apresentar documento de identificação e comprovante de residência.





TEATRINHO PARA CRIANÇAS

Os sábados do mês de agosto também serão animados. No dia 13, será encenado o espetáculo João e Maria, que conta a história dos irmãos que encontram uma casa feita de doces no meio de uma floresta. O que eles não sabiam é que o local era uma armadilha criada por uma bruxa. Presos, João e Maria precisam encontrar uma forma de fugir antes que a feiticeira os devore. No dia 20, o shopping apresenta o espetáculo A Cigarra e a Formiga, que narra o encontro das duas personagens tão diferentes uma da outra. Durante o verão, a Cigarra quer aproveitar o tempo bom e passa os dias cantando. Enquanto isso, a Formiga trabalha de forma diligente, reunindo alimentos para sobreviver no inverno. Quando chegam os dias de frio e chuva, a Cigarra não tem o que comer e precisa pedir ajuda à Formiga. E, fechando o mês, no dia 27, é a vez de Peter Pan, um jovem que recusa a virar adulto e vive diversas aventuras na Terra do Nunca. Os espetáculos começam às 16h, no palco da praça de alimentação.





PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Música é o que não vai faltar em agosto no Shopping Nova Iguaçu. A Quinta no Palco que, como o próprio nome já diz, acontece às quintas-feiras, traz atrações diversificadas. No dia 11, o cantor Márcio Fininho traz o melhor da MPB, samba de raiz e sertanejo para um show que promete surpreender o público. Já no dia 18, a Banda O Fusca apresenta um show com um repertório com os clássicos do rock, reggae e música brasileira. No dia 25, rola o baile da melhor idade, que reunirá apaixonados pela dança ao som de samba, bossa nova, soltinho, foxtrote, forró, bolero e todos os outros ritmos de dança de salão.





As sextas-feiras também serão animadas no empreendimento. No dia 12, às 19h30, a banda Dead N ́ Roses anima os iguaçuanos com um show cover da banda Guns N’ Roses, numa homenagem especial para o Dia dos Pais. No repertório estão sucessos como Sweet Child O' Mine, November Rain e Patience. A apresentação será no palco da praça de alimentação. No dia 19, o Shopping Nova Iguaçu recebe um tributo a Elvis Presley. O repertório contará com canções como Can't Help Falling in Love, Always on My Mind e Suspicious Minds. O grande destaque é a apresentação da BTS Cover, no dia 21 de agosto, que promete levar ao delírio os apaixonados por k-pop. No setlist estão músicas como Dynamite, Yet to Come e Butter. Carlos Sena traz um show em homenagem a uma das maiores bandas de rock do Brasil, Capital Inicial, no dia 26 de agosto. Os shows acontecem às 16h, no palco da praça de alimentação.





COMIDA DI RUA

Entre os dias 26 e 28 de agosto (sexta a domingo), o Shopping Nova Iguaçu recebe mais uma edição do Comida di Rua, evento que reúne os melhores “podrões” cariocas, como a batata de Marechal Hermes e a carne de sol do Baixinho de Bangu, além de quitutes conhecidos em Nova Iguaçu.





RECREAÇÃO INFANTIL

Aos sábados, a partir das 15h, os pequenos podem aproveitar a recreação lúdica, com brincadeiras caprichadas para a garotada, além de contação de história realizada na livraria Saraiva, às 17h. E, para fechar o mês, o Shopping Nova Iguaçu realiza mais uma edição do já tradicional festival infantojuvenil Quem Dança é Mais Feliz, a partir das 12h30, e mais uma sessão do projeto CineMaterna, que proporciona sessões exclusivas para mães com bebês de até 18 meses, no próximo dia 30, às 14h.





Serviço | Shopping Nova Iguaçu

Av. Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu – RJ Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h, com praça de alimentação abrindo às 10h e Baixo Pedreira das 12h às 23h. Domingos e feriados, das 13h às 21h; praça de alimentação das 12h às 22h e Baixo Pedreira das 12h às 23h.