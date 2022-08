Faetec prorroga inscrições do programa Estagiando na Rede para alunos do curso de Pedagogia

Uma ótima notícia para os alunos do Curso de Pedagogia da Faetec: as inscrições do programa Estagiando na Rede foram prorrogadas até o dia 2...





Uma ótima notícia para os alunos do Curso de Pedagogia da Faetec: as inscrições do programa Estagiando na Rede foram prorrogadas até o dia 23/08. A remuneração total chega a R$ 1.000 por mês. O Estágio Curricular Supervisionado será realizado em um período de seis meses, com possibilidade de renovação. Tudo isso por meio do preenchimento de formulário disponível no endereço eletrônico www.faetec.rj.gov.br/divest.





O objetivo do programa é oferecer Estágio Curricular Supervisionado aos discentes do Ensino Superior da Faetec do curso de Pedagogia para atuarem nas próprias Unidades de Ensino da Rede, assim como na área das Diretorias Educacionais. Para isso, o candidato deverá selecionar a região que pretende atuar, com direito à bolsa-auxílio no valor de R$ 840, acrescidos de R$ 160 do auxílio-transporte, totalizando R$ 1.000 por mês.





O preenchimento das vagas de estágio será realizado por meio de processo de seleção dividido em três etapas: inscrição, análise de documentação e avaliação (classificação por CR e entrevista). No ato de inscrição, é indispensável anexar a Carta de Apresentação fornecida pela Unidade de Ensino (constando o curso, o período que está cursando e o Coeficiente de Rendimento - CR do aluno), RG, CPF, currículo atualizado e comprovante de residência.





O candidato deve ficar atento às exigências do edital, entre elas: estar devidamente matriculado a partir do 2º período no curso de Licenciatura em Pedagogia ministrado pelas unidades de ensino superior da Rede Faetec e não estar realizando outro estágio. No caso do estudante do 8º período, é necessário que ele esteja sob orientação de um professor no TCC para participar da seleção.





Para os pretendentes que optarem pelas cotas a negros e índios, serão destinados 20% das vagas; e aos portadores de necessidades especiais, 10% do total. Na inscrição, o aluno beneficiário de cota deverá imprimir, assinar, digitalizar e enviar a declaração de pertencimento étnico-racial. Já o aluno com necessidades específicas deverá anexar laudo médico, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID ou Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF).