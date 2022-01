Programação de férias no Shopping Nova Iguaçu tem shows, teatro e recreação infantil gratuitos

Em janeiro, a diversão toma conta do Shopping Nova Iguaçu com atrações de férias para público de todas as idades. A programação inclui desde teatro, com espetáculos infantis, até um tributo ao grupo mexicano RBD, em 28 de janeiro.





Já o conhecido festival infantil Quem Dança é Mais Feliz acontece nos dias 23 e 30 de janeiro, das 12h30 às 14h30, no palco da praça de alimentação. A participação é por ordem de chegada.





Atrações musicais





O Shopping Nova Iguaçu tem um extenso cardápio de shows para o mês que está começando. Com apresentações de covers e tributos, os eventos prometem colocar para todo mundo para cantar e dançar.





Os fãs de música pop vão poder conferir, no dia 21, a apresentação da banda Now United Rio Cover, que apresentará os maiores sucessos do grupo de adolescentes que reúne integrantes de vários cantos do planeta.









No dia 28 de janeiro, a Banda Celestial faz um tributo ao RBD, grupo mexicano que nasceu na novela Rebelde e conquistou milhões de fãs no Brasil. Não vão faltar, no repertório, sucessos como Sálvame, Ser O Parecer e Este Corazón.





Todos os shows são gratuitos e acontecem sempre às 19h, no palco da praça de alimentação.





Como o nome já diz, a Quinta no Palco acontece às quintas-feiras, às 19h30, abrindo o fim de semana dos iguaçuanos. No dia 20, a banda Multiversos promete animar o público com músicas dos grupos O Rappa, Natiruts e Paralamas do Sucesso, além de composições autorais. Para fechar janeiro a banda Old Sound, especialista em rock dos anos 80 e 90, se apresenta no dia 27, relembrando os maiores sucessos do rock de todos os tempos. Os shows acontecem no palco da praça de alimentação.





Programação infantil





A Colônia de Férias para crianças de 3 a 12 anos está confirmadíssima no Shopping Nova Iguaçu. Com recreação esportiva, oficina de circo e oficinas criativas, as atividades acontecem entre os dias 17 e 21 de janeiro, das 14h às 18h, no estacionamento do Baixo Pedreira. Para participar, basta resgatar um cupom no aplicativo do shopping.





Aos sábados, a pedida é teatro infantil. No dia 22, a criançada vai se divertir com as aventuras de A Pequena Sereia. Já no dia 29, será a vez do espetáculo Frozen: Uma Aventura Congelante. As sessões são gratuitas, às 15h, no palco da praça de alimentação.





No dia 28, uma sexta-feira, o Shopping Nova Iguaçu terá a apresentação do musical Naruto, baseado no desenho animado japonês que é febre entre a meninada. O show começa às 19h.





No dia 23 de janeiro, de 14h às 18h, o Shopping Nova Iguaçu apresenta o Domingo no Shopping, uma recreação divertida para a garotada. Já no dia 30 de janeiro, também entre 14h e 18h, acontece o Domingo Animado do Super Laranja, uma série de brincadeiras com o mascote do empreendimento. Os eventos serão realizados no estacionamento do shopping e para participar é necessário retirar o cupom no aplicativo do shopping.





Serviço: Shopping Nova Iguaçu





Av. Abílio Augusto Távora, 1111 – Luz, Nova Iguaçu – RJ





Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h, com praça de alimentação abrindo às 10h e Baixo Pedreira das 12h às 23h. Domingos e feriados, das 13h às 21h; praça de alimentação das 12h às 22h e Baixo Pedreira das 12h às 23h.