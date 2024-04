Sesc RJ celebra o dia da Baixada Fluminense com shows de Ferrugem e Toni Garrido

O Sesc RJ vai celebrar o Dia da Baixada Fluminense com uma extensa programação para todas as idades em Nova Iguaçu, Nilópolis e Duque de Cax...



O Sesc RJ vai celebrar o Dia da Baixada Fluminense com uma extensa programação para todas as idades em Nova Iguaçu, Nilópolis e Duque de Caxias. Iniciativa do projeto Baixada em Foco, as atividades serão realizadas nos dias 27 e 28 de abril e 4 de maio, em unidades do Sesc e em espaços parceiros da região. Entre as atrações, os shows do pagodeiro Ferrugem e do cantor Toni Garrido prometem animar o público. Todas as atrações são gratuitas, exceto o show do Toni Garrido.

No Sesc Nova Iguaçu, a programação vai acontecer nos dias 27/4, das 10h às 21h, e 28/4, das 10h às 16h, com campeonato de futebol society, oficinas, brinquedos infláveis, exibição de filmes, exposições, e ativações com orientação sobre saúde bucal. Além disso, o dia 27 também contará com show do cantor Toni Garrido.

O Parque Natural do Gericinó, em Nilópolis, também vai receber o projeto Baixada em Foco. As atividades serão realizadas nos dias 27/04, das 16h às 21h, e 28/04, 10h às 16h. A principal atração será o show gratuito do cantor Ferrugem, no dia 27/4, às 17h30. Além disso, o público poderá se divertir com torneio de futebol, brinquedos infláveis, aulões de alongamento, caminhada lúdica, uma ativação de educação ambiental e apresentações de artistas locais. O Mesa Brasil, programa de combate à fome e ao desperdício do Sesc RJ, receberá doações de alimentos não-perecíveis durante o evento. O Baixada em Foco será realizado com apoio da Prefeitura de Nilópolis e do sindicato varejista.

O Caxias Shopping é outro espaço parceiro que vai receber a programação do Sesc RJ, nos dias 27/4, das 10h às 16h, e 28/4, das 13h às 16h. Haverá brinquedos infláveis, oficina de pintura facial, espaço para jogos e arena gamer. Além disso, serão realizadas campanhas de conscientização a respeito de direitos das mulheres, desigualdade social e envelhecimento na Baixada. Os shows ficarão por conta de grupos de forró e samba, a partir das 16h.

No dia 4 de maio, das 9h às 16h, a programação vai continuar no Sesc Duque de Caxias com atividades recreativas, brinquedos infláveis, espaço de jogos, cabine de fotos, oficina de passinho, feira de artesanato, exposições, campanhas de orientação à saúde e muito mais. Destaque ainda para o show do Macatchula, projeto musical voltado para o público infantil do músico Luis Carlinhos.

Mais sobre o Baixada em Foco

Realizado pelas unidades do Sesc RJ em Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti, o projeto Baixada em Foco promove uma série de atividades em comemoração ao Dia da Baixada Fluminense, celebrado em 30 de abril. A programação abrange música, artes cênicas, esportes, cursos e oficinas, entre outras atividades para toda a família. Com a iniciativa, o Sesc RJ celebra os inúmeros valores da região, propondo um diálogo com sua sociedade a partir da própria história, memória e valores. As atividades desenvolvidas buscam reconhecer o vasto patrimônio de valores naturais, culturais, históricos, econômicos, humanos e sociais da região, resultado do encontro de diferentes grupos étnicos, o que reflete a grande potencialidade artística e social da Baixada Fluminense.





Programação Baixada em Foco – 2024

Datas: 27 e 28 de abril e 4 de maio

Sesc Nova Iguaçu - Rua Dom Adriano Hipólito, 10 - Moquetá, Nova Iguaçu/RJ

Sesc Duque de Caxias - Rua General Argolo, 47 - Centro, Duque de Caxias/RJ

Caxias Shopping - Rod. Washington Luiz, 2895 - Parque Duque, Duque de Caxias/RJ

Parque Natural do Gericinó - R. Alberto Teixeira da Cunha, 1880 - Centro, Nilópolis/RJ