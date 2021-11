Aplicativo 'Auxílio Brasil Caixa' é o único app do novo programa social, reforça Ministério da Cidadania

O Ministério da Cidadania divulgou uma nota, nesta quinta-feira, 25, reforçando que o aplicativo Auxílio Brasil Caixa é o único app para celular disponível para acessar a situação, o valor do benefício e o dia dos pagamentos do novo programa social do governo federal. Tanto na versão para aparelhos Android quanto para iOS, o único desenvolvedor do aplicativo é a Caixa Econômica Federal. O Ministério da Cidadania divulgou uma nota, nesta quinta-feira, 25, reforçando que o aplicativo Auxílio Brasil Caixa é o único app para celular disponível para acessar a situação, o valor do benefício e o dia dos pagamentos do novo programa social do governo federal. Tanto na versão para aparelhos Android quanto para iOS, o único desenvolvedor do aplicativo é a Caixa Econômica Federal.





"Quaisquer outros aplicativos que dizem ser do Auxílio Brasil, divulgados por meio de links compartilhados no WhatsApp, são falsos. Baixá-los pode danificar seu aparelho e colocar seus dados pessoais em risco", afirmou a pasta em comunicado.





De acordo com o ministério, o aplicativo foi produzido para o cidadão acompanhar as informações do Auxílio Brasil na tela do seu celular, com praticidade e rapidez. "Com ele, o beneficiário fica sabendo da situação do benefício, consulta as parcelas e tem acesso ao calendário de pagamentos", acrescentou.





Pagamento

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta quinta-feira, o pagamento do Auxílio Brasil, para beneficiários com final de NIS 7. O depósito do benefício que substitui o Bolsa Família seguirá o mesmo modelo do antigo programa, que seguia os dez últimos dias úteis do mês, com base no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Logo, os pagamentos serão feitos até o dia 30 de novembro, para beneficiários com final de NIS 0.





Neste primeiro momento, farão parte do novo programa de transferência de renda as 14,5 milhões de famílias que já eram atendidas pelo Bolsa Família e não é necessário efetuar um novo cadastro, já que o processo vai ocorrer de forma automática. "Nós utilizaremos o mesmo cadastro dos beneficiários do Bolsa Família, ou seja, há uma migração automática. Todo mês há uma reavaliação realizada pelo Ministério da Cidadania. A Caixa é o agente pagador, nós não realizamos essa avaliação", reforçou o presidente do banco Pedro Guimarães.





Confira o calendário completo:

NIS final 1 - 17 de novembro

NIS final 2 - 18 de novembro

NIS final 3 - 19 de novembro

NIS final 4 - 22 de novembro

NIS final 5 - 23 de novembro

NIS final 6 - 24 de novembro

NIS final 7 - 25 de novembro

NIS final 8 - 26 de novembro

NIS final 9 - 29 de novembro

NIS final 0 - 30 de novembro