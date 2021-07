Comida di Buteco começa nesta sexta (30); confira os participantes da Baixada Fluminense

Depois de quatro adiamentos por causa da pandemia, começa nesta sexta-feira (30), a 21ª edição do concurso Comida di Buteco. E como os tempos ainda são de cuidados sanitários, para evitar aglomerações, os participantes terão de reservar mesa nos 73 bares concorrentes ou encomendar o petisco por delivery. Depois de quatro adiamentos por causa da pandemia, começa nesta sexta-feira (30), a 21ª edição do concurso Comida di Buteco. E como os tempos ainda são de cuidados sanitários, para evitar aglomerações, os participantes terão de reservar mesa nos 73 bares concorrentes ou encomendar o petisco por delivery.





A reserva da mesa pode ser feita através da plataforma Tagme, no site do Comida di Buteco. Cada bar terá total liberdade para fazer a reserva e determinar regras como tempo de tolerância e organização da fila de espera, que deverá ser acompanhada pelo cliente pelas redes sociais dos concorrentes.





Já quem quiser participar, mas preferir apreciar os petiscos em casa, através dos serviços de delivery ou de retirada no local.





O 21º Comida di Buteco começa nesta sexta e vai até 29 de agosto. Ao todo estarão participando 73 bares do Rio, da Baixada Fluminense e de Niterói, que estreia no concurso. O tema deste ano é cozinha de raiz. Com isso, os concorrentes terão de usar em sua composição de seus pratos alguma raiz, seja batata, mandioquinha, beterraba, cenoura, entre outros. Os pratos concorrentes terão preço fixo de R$ 27.







Botecos estreantes:

Armazém Granel (Santa Rosa - Niterói) : Boi comendo mato pela raiz - Acarajé de inhame, vatapá de jiló com toque de gengibre e costela bovina ao molho de vinho.

Areias de Itacoatiara (Itaipu - Niterói): Canoa Itacoa - Canoa de parmesão recheada com musseline de baroa, camarão e pesto de coentro.

Bar do Jorginho (Itaipu - Niterói): Inesquecível Pastel de Bobó de Camarão do Jorginho com Queijo - Porção de 3 pastéis preparados com massa tradicional e recheado com o Bobó de Camarão do Jorginho, receita que tem como base camarões, aipim, azeite de oliva extra virgem e especiarias, que, para finalizar, é combinado ao sabor do queijo.

Bar da Laura (Centro - Niterói): Empana uma pra mim - Carne seca empanada com aipim e temperos especiais.





Bar do Pernambuco (Centro - Niterói): Bolinho Nordestino - Bolinho de Baião de dois servido com molho de pimenta e aipim frito com manteiga.

Berton Botequim e Restaurante (Icaraí - Niterói): Panceta suína - Panceta suína à pururuca com castanha do Pará na cama de couve, acompanhada de purê de baroa.

Boteco Bendito Jamon (Vista Alegre): Deu Cupim na Mandioca - 3 bolinhos de aipim recheados com cupim, acompanhados de molho especial de mostarda e mel e geléia de pimenta biquinho.

Boteco Sabugosa (Ipanema): Esquenta Ipanema - Purê de inhame picante com alho assado, bacalhau cozido.

Brazuca (Portuguesa - Ilha do Governador): Baroando pela ilha, encontrei o camarão - Bobó de batata baroa com camarão, acompanhados de farofa de alho e torradas com tempero brazuca.

Buteco Maria Flor (Andaraí): Gostosinho do Andaraí - Um ossobuco com um consomê (caldo de legumes) de raízes e hortaliças frescas ao vinho branco, acompanhado de torradas e molho de pimenta.

Carpaccio (Jardim Meriti - São João de Meriti): Quarteto Carpaccio - É composto por finíssimas fatias de carne bovina com molho à base de alcaparras, siri gratinado, palmito e camarão combinados com queijos provolone e parmesão. Acompanhado de salada especial com alface crespa, bacon, queijo prato e maionese.

Cine Botequim (Centro): Eu, Tu e Eles - Copinhos de aipim frito, recheados de moela na cerveja escura, coberto com queijo gratinado e farelo crocante de aipim.

Contemporâneo Lapa (Centro): Ajeitadinho - Não me Kahlo - Enformado de purê de batata doce roxa, recheado com pernil desfiado, coberto com queijo azul de minas e couve frita.

Costelas (Estácio): Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio - Creme de batata roxa, costelinha suína desfiada em molho rôti e Hoisin e farofa de limão e gengibre

Dom Pedro (Benfica): Trio Dom Pedro - Tábua servida com três sabores, almôndegas suína com molho de gengibre agridoce, creme de aipim com carne seca desfiada, chip de batata doce, acompanhados do creme de batata baroa.





Empório da Ovelha (Icaraí - Niterói): Ovelha derretida - Mandioca frita, coberta com queijo de ovelha e lascas de cordeiro defumado.

Espeto e Cia Bistrô (Jardim Icaraí - Niterói): Bacalhauzin - Bacalhau gratinado com batata inglesa, azeitonas verdes e azeitonas pretas.

Gato de Botas (Vila Isabel): Pulo do gato - Bolinhos de massa incrementada de batata doce, recheados de suculento lombo suíno desfiado com o toque da pimenta biquinho. Acompanhados de um molho feito de mostarda, maionese, pimenta biquinho e curry.

Liceu Grill (Botafogo): Espetinho de paella - Espetinho de paella de costela em crosta de cebola roxa crocante

Maracuyá (Ilha da Gigoia): Maracutaya - Camarões empanados em farinha crocante e parmesão servidos com purê de batata doce levemente apimentado e mel de maracujá.

Nasceu do Sol (Grajaú): Raiz do meu viver em 2 versões - 3 bolinhos de aipim c/ queijo coalho de (entradinha) e um caldo à mineira (creme de aipim com carne seca desfiada e lombinho), finalizando com couve mineira e pimenta biquinho.

Pastelaria do Lido (Paquetá): Travesseirinhos do Bonifácio - Pequenos pastéis feitos com lombo de lagostim e queijos, acompanhados de molho cremoso de Gengibre e geleia de pimenta.







Santa Garrafa (Grajaú): Pig Estilizado - Barriga de porco, assada na cerveja stout, servido na casquinha de massa de pastel, com adição de queijo gratinado (muçarela), alho torrado e pimenta biquinho.

Tibar (Taquara): Trio Tibar - Pastéis abertos de camarão com catupiry e alho poró. queijo temperado (queijo minas, catupiry e alho poró) e bacalhau com catupiry e alho poró.

Vinder (Icaraí - Niterói): Casal Vinder - Creme de abóbora com ragu de costela e azeite de pimenta biquinho com farofa de gengibre, manteiga e cebola torrada.

Vint 2 bar (Taquara): Roçando na coxinha até o osso - Coxinha com massa de mandioca e inhame, recheada com ragu de ossobuco e servida com aioli de vinho tinto, e aioli de salsa.

Zeca FC (Ipanema): Raízes de Ipanema - Mousse de cenoura com carne de panela e chips de beterraba.

Zinho Bier (Benfica): Que Beleza de Costela! - Costela no bafo servida com as cebolas temperadas da casa e purê de batata baroa com bacon. Acompanha molho à campanha de limão siciliano e coentro.





Botecos veteranos:

Adega Pérola (Copacabana): A caravela de bacalhau d’Espanha e Portugal - Da união de temperos da Espanha e Portugal, nasceu a caravela de bacalhau

Art Chopp (Taquara): Bolinhos de ouro - 2 bolinhos de massa de queijo minas com muçarela, recheio de costela bovina defumada e molho de cebola defumada com o caldo da costela bovina.

Baixo Araguaia (Freguesia): Dupla do Barulho - 02 Bolinhos de aipim recheados com a tradicional linguiça na brasa, temperados com tomates e especiarias defumadas. 02 Bolinhos de batata doce recheados com mix de queijos. Acompanhados por molho à base de pimenta biquinho.







Baixo Gago (Laranjeiras): O trêm bom sô!!! - Bolinho de batata doce recheado com carne seca e requeijão, acompanha um molho de queijo.

Bar Caiçara (Ilha da Gigoia): O Plantio é opcional, a Colheita é obrigatória - Farofa crocante de mandioca, cenoura, beterraba e amendoim temperado com cebola, alho e açafrão. Acompanhada de batata calabresa em conserva picante e salada de agrião com picles e pétalas comestíveis.

Bar da Gema (Tijuca): Camarão mágico - Creme de batata inglesa ao molho de camarão, com molho de queijo gratinado com mussarela e parmesão, acompanhado com azeite de coentro e pimenta da casa, e um toque de gengibre.

Bar da Portuguesa (Ramos): Batuque na Cozinha - Carne assada com batata inglesa assada e temperos a Dondon.

Bar do Gallo (Taquara): Esse petisco é uma sacanagem! - Moela de frango, feijoada amiga, maraliz aperitivo e a tradicional sacanagem no palito.

Bar do Momo (Tijuca): Anjo da velha guarda - Sanduíche de pirarucu empanado na farinha panko com mostarda de Tucupi, maionese de ervas e salada de raízes. Acompanha batida de gengibre.

Bar dos Amigos (Jardim Botânico): Camarão amigo - Bolinho de massa de mandioca recheados com camarões.

Bar Palhinha (Humaitá): Stinco de Maiale - Canela suína ao vinho, acompanhado de purê de batata doce com beterraba e farofa de cuscuz com bacon.

Bar Santo Remédio (Grajaú): Ciscando a Raiz - Uma aquarelada galinhada marinada em especiarias reina em um berço de creme de aipim.

Biroska do Camarão (Colônia Z10 - Ilha do Governador): Tem siri na coxinha - Massa de batata doce com recheio de carne de siri e catupiry.

Bistrô Aconchego (Vila Valqueire): Tô te vendo - 3 em 1: escondidinhos desconstruídos finalizados com mix de sementes : aipim com carne desfiada; batata doce com calabresa e queijo coalho; baroa com frango, acompanha geleia de pimenta.

Bobô Bar (Méier): Raízes do Méier - Porção com 03 bolinhos inspirados na técnica da pomme duchese. Massa amanteigada de aipim com açafrão-da-terra (em raiz) sem farinha recheada com provolone defumado e cebola grelhada assada. E ainda uma maionese de ervas feita na casa para acompanhar. Sem fritura, sem glutén.

Bodega do Sal (Centro): Surpresa de Bambas - Bolinho de Batata Baroa com Camarão Empanado na Farinha Panko e Geleia de Pimenta Dedo de Moça.

Boemia Social Clube (Vila da Penha): O porquinho atolado na Baroa - Creme de Baroa com farofa de Calabresa, Pernil desfiado e Chutney de Abacaxi servido em camadas num copo Ilhabela. Acompanha batata doce Chips.

Booze Bar (Centro): Cariocarajé - Bolinhos de batata doce e milho servidos com um ragú de linguiça acompanhado de dois molhos: moqueca e pimenta.

Boteco Carioquinha (Centro): Brotadela - Bife a milanesa crocante em formato de disco , creme de aipim e mussarela gratinada.







Boteco do Lobo (Califórnia - Nova Iguaçu): Vaca na raiz de quatro - Costela bovina à moda lobo, com 4 raízes (aipim, batata baroa, batata doce e gengibre) finalizada no tomate cereja com aroma de tomilho. Acompanha farofa de banana.

Boteco do Teixeira (Vinte e Cinco de Agosto - Duque de Caxias): Poxa, que coxa! - Coxa de Batata Rostie, Recheada com Frango Assado no Vinho Branco, Cream Cheese, Muçarela e Bacon. Acompanhado de molho especial.

Boteco Vou Demais (Andaraí): Casal Raiz - Isca de alcatra bovina salteado com cebola caramelizada, acompanhado de batatas portuguesas.

Botequim Rio Antigo (Olaria):Petisco: Rostin de Eva com costela de Adão - Rostie com batatas colhidas do paraíso, recheada com a costela do Adão (costela bovina), sobre agrião do Jardim do Éden.

Buteco do Portuga (Centro - Nova Iguaçu): Roupa Velha - Bolinho de aipim recheado com roupa velha de bacalhau. Servido com molho de pimenta especial e molho pesto de azeitonas.

Cachaça Social Club (Centro): Louca da cachaça - Purê de batata doce com linguiça caramelizada na cerveja preta e açúcar mascavo.

Cachambeer (Cachambi): Esconde essa língua - Língua refogada na Manteiga de garrafa, alho, bacon, tomate e cebola roxa, coberta com purê de batata doce gratinado no parmesão, pimenta biquinho, mais um pouco de alho poró e cebola roxa pra completar.

Caldo de Pinto (Jardim Meriti - São João de Meriti): Contando a nossa história - Três pastéis sendo um de queijo, outro de carne e outro de camarão. Um pão recheado de carne de costela e um caldo de pinto.

Cevina (Vinte e Cinco de Agosto - Duque de Caxias): Trio Teco - Três Mini sandubas: 1° pão artesanal de cebola roxa, blend bovino com bacon, maionese de especiarias e barbecue artesanal com bacon. 2° pão artesanal de batata, pernil desfiado, maionese de limão siciliano, geleia de pimenta agridoce e cebola roxa do Chef. 3° pão artesanal de mandioca, blend de carne de sol, maionese de coentro e cebola roxa na manteiga de garrafa.

Desacato Bar & Restaurante (Leblon): Chora não, Bebê - Carne seca ao creme de cebola roxa, branca e bacon, com bolinhas de aipim empanadas no queijo coalho e finalizadas na farinha panko. Acompanha manteiga de garrafa picante.

Dida Bar (Praça da Bandeira): Ayê - Lasca de mandioca assada na manteiga com lombo suino desfiado acompanhada com geléia de gengibre e crisp de cebola, petisco com influência Moçambicana.

Edinho do Caranguejo (Centro - Duque de Caxias): Deu cupim na banana - Cupim assado lentamente por 5 horas acompanhado de farofa de banana e molho agridoce de beterraba com rapadura.

Empório Quintana Boteco (Benfica): O Fugitivo! - Creme de baroa e inhame, com broto de coentro, farofinha de alho, limão galego e 1 camarão grelhado fugindo.

Empório Santa Oliva (Anil) : Zé Cupim - Cupim assado na cerveja e rusticamente desfiado ao molho de cerveja, feito a partir do tradicional molho madeira. Foi tirado o vinho e acrescentado uma cerveja sour de uva produzida artesanalmente. Acompanhado com mini batatas salteadas na manteiga com alfavaca e pimenta calabresa e um pão francês.

Enchendo Linguiça (Grajaú): Trio Maravilha – Nós gostamos de comer! - Trança de 3 linguiças artesanais de fabricação própria - suína, bovina e frango - servida com molho à campanha, creme de alho e farofa de mandioca.

Folia do Boi (Cachambi): Folia no Mar - Casquinhas crocantes de aipim, recheadas com creme de camarão ao leite de coco, azeite de dendê e coentro. Acrescidas de camarões grelhados no azeite extra virgem e finalizados com farofa de dendê, salsa e lascas de parmesão.

Hora Extra (Vila Valqueire): Raiz³ - 3 und de bolinhos recheado com costela suína defumada, muçarela, cebola crocante e pimenta biquinho. Envolvida em uma primeira massa de cenoura com gengibre e uma segunda massa de inhame, finalizando com um empanamento muito crocante. Acompanhado de 3 molhos (barbecue com goiabada/molho especial do hora/ sour cream).

Imaculada (Vila Valqueire): Frango Raiz - Frango Raiz (drumete de frango cozido com cebola, alho, tomate, salsão, óleo de soja, sal, pimenta de cheiro e cortes “Julienne” de beterraba e cenoura) servido com pão de inhame e creme de raízes.

Noo Cachaçaria (Praça da Bandeira): Baronesas - Purê de batata roxa sob creme de queijo com açafrão, lingüiças e camarões. Por cima chips de raiz de lótus.

Os Imortais (Copacabana): Cai de boca na raiz - Petisco de beterraba com 4 recheios, queijo, frango com queijo, calabresa e carne assada desfiada ao molho de cerveja preta.

Pasta da Nonna (Vila São Luiz - Duque de Caxias): La Terra Nostra - pão regado com molho de tomate da Nonna, recheado com carne assada, requeijão e muçarela. Acompanham farofinha crocante e uma geleia de cebola.

Ruanita (Copacabana): Panelinha Sal & Doce - 4 Panelinhas de pastel aberto, sendo 2 de Batata Baroa com Carne Seca e 2 de Queijo Catupiry e Muzzarela com redução de Beterraba.

Taberna 564 (Cosme Velho): E agora o que é que eu faço a batata baroa chegou no pedaço - Stew (mexidão de carne com batata baroa) acompanhado de abobrinha e anéis de cebola empanados e temperados com especiarias.

Tasca Carvalho (Copacabana): Tubarão à Gaspar Lemos - Tubarão (cação) aos cubos, cebola, alho, pimentões, gengibre, azeite, vinagre, sal e pimenta.

Zeca's Paquetá (Paquetá): Macaxeira e cuscuz: juntos e shallow now - Caldo de aipim, recheado de moela de frango refogada em alho poró e acompanhado de cuscuz de milho.

Zezimbar (Copacabana): Monte Pascoal, “Siriguidum”. Uma epopéia Portuguesa, em terras Brasileiras! - Petisco, três em um de carne de siri. 1-Empanado crocante de carne de siri, 2- Mini Moquequinha de Siri, 3- Mini Pirão de siri, acompanhados de purê de raízes (cenoura, batata baroa e aipim), crispe de couve mineira e farofa de raízes com alho poró, aipo, cenoura, alho, cebola e azeite de dendê.