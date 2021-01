Procon-RJ divulga as empresas com mais reclamações e acordos em 2020

O Procon Estadual do Rio de Janeiro divulga o ranking das dez empresas que tiveram mais reclamações registradas e também o percentual de acordos com os consumidores. Aparecem na lista empresas do setor de varejo – lojas online e físicas -, telecomunicações, turismo e serviços. O Procon Estadual do Rio de Janeiro divulga o ranking das dez empresas que tiveram mais reclamações registradas e também o percentual de acordos com os consumidores. Aparecem na lista empresas do setor de varejo – lojas online e físicas -, telecomunicações, turismo e serviços.





Os dois primeiros lugares são ocupados por e-commerce. CNOVA (Casas Bahia, Ponto Frio e Extra.Com) é a primeira do ranking com 3.644 reclamações e percentual de acordo de 75,5 %. Seguida da B2W (Americanas.com, Submarino e Shoptime) que teve 2.415 queixas e resolveu 63,28 % dos casos. A terceira posição é da Oi Fixa, com 1.927 demandas, foi ela a empresa que teve a melhor taxa de acordo dentro de todas da lista, 87,6 %.





Em quarto e quinto lugar aparecem Via Varejo (lojas físicas Casas Bahia, Ponto Frio e Extra), com 1.142 reclamações e 70,13 % das queixas finalizadas em acordo, e Correios, que teve 1.122 demandas e resolveu 51,52 % delas. As demais empresas do ranking são: Light, Decolar, Tim, Carrefour e Smartfit. Com os respectivos números de queixas: 1.108, 1.101, 1.066, 1.025 e 978, com acordos de: 45,64%, 54,08 %, 65,85%, 51,9% e 67,09% na devida ordem.





No ano de 2019, a Light liderava o ranking, enquanto a CNOVA aparecia na terceira posição. A B2W e Via Varejo subiram três colocações, a Oi fixa caiu uma e a Tim desceu três, comparando a lista de 2020 com a do ano anterior. Vivo, Net, Claro móvel e Sky estavam na lista de 2019 e desta vez não aparecem. As novatas no ranking são: Correios, Decolar, Carrefour e Smartfit.





“Evidente que quanto mais clientes a empresa tem, maior a probabilidade de ter mais reclamações, mas algumas dessas grandes empresas procuram mais uma conciliação ou solução que outras. Esse ano percebemos um novo comportamento do consumidor com a pandemia, o que acabou representando um aumento no número de reclamações relacionadas às compras online. No geral tivemos uma ótima taxa de acordos com as empresas, o que resultou na solução de problemas para os consumidores. Isso demonstra a importância do Procon-RJ no equilíbrio nas relações de consumo ``, afirma o presidente da autarquia, Cássio Coelho.





*Ranking das 20 mais reclamadas em 2020*

1º CNOVA – 3.644 reclamações – 75,5% de acordo

2º B2W – 2.415 reclamações – 63,28 % de acordo

3º Telemar Oi Fixa – 1.927 reclamações – 87,6 % de acordo

4º Via Varejo – 1.142 reclamações – 70,13 % de acordo

5º Correios – 1.122 reclamações – 51,52 % de acordo6º Light – 1.108 reclamações – 45,64% de acordo

7º Decolar – 1.101 reclamações – 54,08 % de acordo

8º TIM - 1066 reclamações – 65,85 % de acordo

9º Carrefour - 1025 reclamações – 51,9 % de acordo

10º Smartfit - 978 reclamações – 67,09 % de acordo11º Magazine Luiza 940 reclamações –64,69 % de acordo

12º Vivo 930 reclamações –71,54 % de acordo

13º CA 709 reclamações – 4,2 % de acordo

14º Bcp Claro S.A. (Telefonia Móvel) - 693 reclamações – 71,27 % de acordo

15º Netshoes - 638 reclamações – 68,7 % de acordo

16º Estácio De Sá - 566 reclamações –27,24 % de acordo

17º Cedae - 551 reclamações –41,13 % de acordo

18º Toque A Campainha - 541 reclamações – 55,61 % de acordo

19º Claro Fixo - Embratel - Claro Tv - 539 reclamações –75,24 % de acordo

20º Riachuelo - 522 reclamações – 68,81 % de acordo





*Ranking de acordo entre as 20 mais reclamadas*

1º Oi Fixa – 87,6 %

2º CNOVA – 75,5 %

3º Claro Fixa, Embratel e Claro TV – 75,24 %

4ºVivo – 71,54 %

5º Claro móvel – 71,27 %

6º Via Varejo - 70,13 %

7º Riachuelo 68,81 %

8º Netshoes 68,7 %

9º Smartfit 67,09 %

10º TIM 65,85 %

11º Magazine Luiza – 64,69 %

12º B2W – 63,28 %

13º Toque a Campainha – 55,61 %

14º Decolar – 54,08 %

15º Carrefour – 51,9 %

16º CORREIOS – 51,52 %

17º Light – 45,64 %

18º CEDAE – 41,13 %

19º Estácio de Sá – 27,24 %

20º CA – 4,2 %