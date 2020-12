Polícia Militar impede invasão de traficantes de Belford Roxo a comunidade de Nova Iguaçu

NOVA IGUAÇUI - Uma ação do 20º BPM (Mesquita) na madrugada desta terça-feira colocou abaixo o plano de invasão de traficantes do Morro do Ca...

NOVA IGUAÇUI - Uma ação do 20º BPM (Mesquita) na madrugada desta terça-feira colocou abaixo o plano de invasão de traficantes do Morro do Castelar, em Belford Roxo, à comunidade Morro da Bacia, no bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu. A operação foi comandada pelo tenente-coronel Marco Antônio Melo, comandante do 20º BPM (Mesquita). Confira as imagens abaixo reproduzidas do Facebook do comandante.





Segundo o tenente-coronel, as denúncias de moradores ajudaram no planejamento da operação. "A gente vinha recebendo muita reclamação, denúncia sobre tráfico no local. Nosso intuito foi trazer uma operação de grande porte, não queremos só fazer uma operação só com o 20º BPM, então reunimos, todas as unidades da Baixada Fluminense para nos apoiar, para chegarmos aqui com força total. Apreendemos um elemento com pistola, vamos fazer retirada de barricada e só sairemos do local quando a paz estiver restabelecida", disse o comandante, em vídeo postado em rede social.





Segundo uma fonte, a operação, que contou com apoio do 15º BPM (Duque de Caxias), começou por volta das 5h com policiais fazendo cerco à área. No início, os agentes encontraram resistência. Houve troca de tiros com traficantes e varias barricadas foram retiradas em diversas ruas da comunidade e, aos poucos, os policiais foram avançando.





No momento, o policiamento da região foi reforçado e a Polícia Militar pretende continuar no local sem data para sair. Segundo informações preliminares, um homem foi preso e, segundo fontes, ele tinha diversas passagens pela polícia. Uma pistola foi apreendida e um carro roubado foi recuperado.





Contudo, de acordo com a assessoria de imprensa da PM, até o momento, não há registro de prisões e apreensões.





Via O Dia