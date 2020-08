Após quatro meses de pausa Babilônia Circus volta no formato drive-in em Nova Iguaçu

Quando subiu ao palco, na última quinta-feira, Guido Rangers se sentiu com 7 anos, quando estreou no picadeiro. O argentino de 49 anos ...





Quando subiu ao palco, na última quinta-feira, Guido Rangers se sentiu com 7 anos, quando estreou no picadeiro. O argentino de 49 anos é diretor artístico e apresentador do Babilônia Circus, que voltou com os espetáculos após quatro meses de isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus, no formato drive-in, em Nova Iguaçu.





Mesmo com toda a experiência circense, retornar ao palco com o novo formato foi desafiador para o artista. O nervosismo da estreia se aliou à incerteza em relação à reação do público. Em vez de aplausos, buzinas e faróis foram o termômetro da plateia.





— Estava com muita saudade de falar “Boa noite, meu respeitável público”. Foi muito gratificante, me senti muito feliz com esse retorno. Foram vários sentimentos ao mesmo tempo. Teve o nervosismo de falar para um monte de carros e não saber a reação do público, mas o reconhecimento foi fantástico — celebra o artista.





Guido sempre viveu no circo. Hoje, suas duas filhas, as contorcionistas Melissa Rangers, de 18 anos, e Gabriela Rangers, de 22, também trabalham com ele no Babilônia Circus. O artista aprova a adaptação pela qual a atração precisou passar:





— Nasci dentro do circo. Sou a quinta geração circense da minha família. No circo do Beto Carrero, trabalhei por 24 anos. Fui trapezista, equilibrista, acrobata, malabarista, mágico e domador. Sou apaixonado pelo circo. Esse formato não é a solução, mas é o primeiro caminho a ser tomado. Já estamos vendo uma luz no fim do túnel









Na estrutura montada no bairro Moquetá, há vagas para 32 veículos na plateia. Cada um pode ter até cinco pessoas. Para aplaudir os artistas, a plateia usa buzinas e faróis. Até para ir ao banheiro, o espectador deve sinalizar com o pisca-alerta, para que uma equipe o acompanhe.





O responsável pelo Babilônia Circus, Alexander Braz, disse que os 60 integrantes da companhia estavam sobrevivendo de doações, já que não podiam trabalhar devido ao isolamento social dos últimos meses:





— Vivemos no circo e exclusivamente da bilheteria do circo. O formato drive-in existe há mais de 50 anos para o cinema, mas nunca para o circo. A gente se enquadrou nesse sistema porque foi o jeito de sobreviver.









Apesar do receio com a receptividade do público, as vendas superaram as expectativas da equipe no primeiro fim de semana.





— Foi melhor do que nós imaginávamos. Os boxes estavam lotados e a procura desta semana também está sendo grande. É uma oportunidade de as famílias saírem de casa, mas com segurança. Está faltando entretenimento às pessoas — acredita Alexander.





O Babilônia Circus está montado na Av. Governador Roberto da Silveira, ao lado do viaduto da Posse, em frente à UFRRJ. Os espetáculos, que têm ingressos a R$ 80 e R$ 100, são de quinta a domingo.Mais informações pelo WhatsApp: (22) 9 9823-9862.O uso de máscara dentro do carro é obrigatório.