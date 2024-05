Sesc Nova Iguaçu recebe festival de dança 'O Corpo Negro'

O Sesc Nova Iguaçu está recebendo a programação do festival de dança O Corpo Negro. O evento, realizado pelo Sesc RJ, um dos maiores do gêne...

O Sesc Nova Iguaçu está recebendo a programação do festival de dança O Corpo Negro. O evento, realizado pelo Sesc RJ, um dos maiores do gênero no país, e chega à sua quarta edição com espetáculos criados e executados por artistas negros e negra. Além das performances de dança, a unidade está exibindo filmes da mostra do festival. As atrações são gratuitas e começam a partir desta quinta-feira (09/05), às 9h30.

A primeira atração do festival, inclusive, será uma mostra audiovisual de curtas-metragens, onde serão exibidos em sequência “Égun”, “Ramal”, “Remendo”, “Escasso”, em três sessões, às 9h30, às 14h e às 18h.

Seguindo a programação dos conteúdos audiovisuais, no domingo (12/05), às 16h, o público infantil poderá se divertir com as aventuras de “Idu - O Astronauta Masaai”, que narra as aventuras do personagem por mundos a partir de uma favela do Rio, e “Geração Alpha”, que apresenta Rebeca, uma menina apaixonada pela leitura que tenta convencer o vizinho e melhor amigo, Marcelo, a ler um livro. Os filmes também serão exibidos no dia 26 de maio, às 15h30.

Já as performances de dança estão marcadas para iniciar na sexta-feira (10/05), às 18h30, com samba de gafieira e dança afro dos alunos da unidade. No mesmo dia, às 20h, o coreógrafo Patrick Carvalho vai apresentar o espetáculo “O Som do Morro”, no qual narra a própria história. Entre os becos e vielas, o premiado bailarino apresenta seu jeito genuíno de dançar.

No sábado (11/05), a unidade receberá, às 19h, a performance “Originais do Charme na Área”, uma viagem pela trilha sonora e pelos passinhos clássicos dos bailes de charme dos anos 80 e 90. Os dançarinos, todos entre 40 e 60 anos, são os conhecidos cascudos. Eles trazem ao palco as pistas de dança e os sentimentos aflorados no embalo do suingue: sedução, romance, ciúme, raiva, amizade, tudo em meio às coreografias da época de ouro do charme. Algumas surpresas estão reservadas ao público, que deve se preparar para muita emoção.

E no domingo (12/05), às 14h, o público poderá conferir o show “Canjerê do Amaro”. A roda de samba do músico Marcelo Amaro, acompanhado de nomes conhecidos desse gênero, passeia pelo seu repertório autoral e músicas clássicas chegando ao samba e explorando uma viagem à origem do samba e toda sua africanidade.

Às 16h será apresentado o espetáculo de dança infantil “Brincantes”, da Cia de Aruanda. Com dança, música ao vivo e contação de história que permeia o folclore e a temática negra, a performance educacional e interativa apresenta um misto das manifestações culturais do Brasil, através de seus ritmos, suas histórias e lendas.

O festival de dança O Corpo Negro iniciou no dia 28 de abril no Rio de Janeiro e está com programação por mais oito cidades do estado até o dia 31 de maio. Todas as atividades são gratuitas.

“Nesta quarta edição, o projeto apresenta vogue, funk, afro, hip hop, samba, charme e outros gêneros. O Sesc RJ reafirma o seu compromisso com a pluralidade e com o protagonismo negro na dança, em todas as suas dimensões, diversidade e repertórios. Procuramos garantir políticas culturais com continuidade e consistência, visando possibilitar o crescimento de uma sociedade consciente e atuante, que busque relações étnico-raciais em bases justas e equânimes”, afirma André Gracindo, analista técnico de Artes Cênicas do Sesc RJ.