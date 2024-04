Estudantes de Nova Iguaçu e integrantes do programa Jovens Repórteres G20 cobrem lançamento do Atlas Geográfico Escolar

Os estudantes acompanharam o evento do IBGE e entrevistaram autoridades A Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Jan...

Os estudantes acompanharam o evento do IBGE e entrevistaram autoridades

A Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi palco de um importante evento em parceria com o G20, grupo que reúne os 20 países com as maiores economias do mundo, que se encontram anualmente para discutir iniciativas econômicas, políticas e sociais: o lançamento do novo Atlas Geográfico Escolar (9ª edição), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.









Ao som dos músicos, o evento foi aberto na Casa G20, que teve seu brilh o ainda mais atraente com a participação de três alunos do Ciep 117 - Carlos Drummond de Andrade (Intercultural Brasil-EUA), que fica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, os quais são integrantes do programa Jovens Repórteres G20.





Muito mais que um dia de aula, Letícia Vieira, Diego Pimentel e Sarah Sena, todos com 17 anos, alunos do Ensino Médio e apaixonados por jornalismo são os responsáveis pela produção do jornal escolar, o Intercultural News, e nesta terça-feira (9/4), vivenciaram a profissão de jornalista por um dia.





Os futuros comunicadores tiveram a oportunidade de ver de perto a experiência de cobrir um evento tão importante, produzindo matérias, fotos e vídeos. Munidos de seus cadernos, câmeras e celulares, eles entrevistaram o presidente do IBGE, Márcio Pochmann e Denise Kronemberg, Coordenadora-geral do Projeto dos Indicadores ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), entre as mais de 20 autoridades presentes. Além deles, os jovens tiveram a chance de estar ao lado de jornalistas profissionais e absorverem todo o conhecimento possível sobre a profissão que almejam seguir.





A repórter do Intercultural News, Letícia Vieira, afirmou que o evento foi uma experiência única. “Foi muito legal, recebi dicas que vão me ajudar demais”. Já o fotógrafo da página, Diego Pimentel, comentou que para ele foi gratificante aprender novos ângulos de fotos e gravar com o presidente do IBGE. Fechando o trio, a editora-chefe do jornal, Sarah Sena, ficou encantada com a experiência. “Foi maravilhoso poder contar a trajetória do Intercultural News e cobrir o evento”.





Além deles, alunos da rede municipal do Rio e do Colégio Estadual Prof. Antônio Maria Teixeira Filho, que representaram todos os estudantes da rede estadual, foram os primeiros a receberem os atlas das mãos do presidente do IBGE. O novo material traz uma visão econômica, socioambiental, cartografia, física, entre outros indicadores do território nacional e pode ser acessado no site: www.atlasescolar.ibge.gov.br





As unidades interculturais são conhecidas pela boa formação dos alunos, como é o caso do Brasil-EUA que também faz uma imersão no idioma inglês. Essa bagagem linguística vem ajudando para que os estudantes possam se comunicar com fluência, demonstrando não apenas competência pedagógica, mas também habilidades sociais e culturais.





Pouco antes de os músicos encerrarem o evento, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Economia Criativa e o IBGE assinaram um protocolo de intenções que impulsione as decisões do G20 nos 92 municípios do estado, gerando o desenvolvimento dos mesmos e beneficiando diversas áreas da sociedade fluminense.