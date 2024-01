Dia Nacional do Fusca será comemorado em evento no TopShopping Nova Iguaçu

No Dia Nacional do Fusca (20/01), fãs mostram que carro ainda faz sucesso por onde passa. Há 74 anos rodando em terras brasileiras, o Fusca ...



No Dia Nacional do Fusca (20/01), fãs mostram que carro ainda faz sucesso por onde passa. Há 74 anos rodando em terras brasileiras, o Fusca é ainda hoje um dos carros que mais marcou a história, tanto no Brasil como no mundo. Automóvel mais vendido até os dias atuais, o modelo da Volkswagen, criado em 1938 – chegou nas fábricas tupiniquins em 1959 -, deixou de ser produzido em 2003, mas ainda sim faz sucesso e atrai olhares por onde passa.





E não é só dos amantes das quatro rodas. Presente na memória afetiva do povo, o carro ganhará uma homenagem no domingo, dia 28/01, no TopShopping Nova Iguaçu. O Shopping promoverá o Encontro de Carros Antigos, em parceria com a Carros Antigos RJ, onde o fusca será uma das principais atrações. O evento reunirá colecionadores, apaixonados por carros antigos e amantes de carros em geral, embalados por atrações musicais, mercado de pulgas, sorteio de brindes e premiação no Terraço Top (estacionamento G3), das 10h às 17h. A entrada é 1kg de alimento não perecível que será doado para a Casa do Menor São Miguel Arcanjo.





O evento contará com mais de 300 carros antigos, uma área de gastronomia com petiscos, chopp gelado, e palco para diversas atrações musicais.





Premiação no evento - Um dos maiores entusiastas do fusquinha, Alexander Gromow, que participou da criação da data no Brasil e do Dia Mundial do Fusca na Alemanha, seu país de origem. Ex-presidente do Fusca Clube do Brasil, autor dos livros "Eu amo Fusca" e "Eu amo Fusca II", ele leva o nome do troféu que vai premiar o FUSCA MAIS ANTIGO E FUSCA DESTAQUE no EVENTO.





A data especial passou a ser comemorada em 1987, após clubes de amantes do veículo se reunirem com a Volkswagen. O carro chegou ao Brasil em 1950 com 30 modelos importados e, depois de três anos, passou a ser montado no país com peças vindas do exterior. Sua fabricação nacional começou apenas em 1959, em São Paulo.





Encontro de Carros Antigos: exposição com mais de 300 carros antigos, em homenagem ao Dia Nacional do Fusca. Domingo (28/1), das 10h às 17h, no Terraço Top do TopShopping (Av. Gov. Roberto Silveira, 540 – Estacionamento G3. Centro. Nova Iguaçu). Classificação livre. Entrada: 1 kg de alimento não perecível que será doado para a Casa do Menor São Miguel Arcanjo.









Via TopShopping