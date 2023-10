Homem é preso por tentar matar motorista de aplicativo em Nova Iguaçu

Policiais civis da 58ª DP (Posse) prenderam um homem por tentativa de homicídio, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O acusado teria atirado diversas vezes contra um motorista de aplicativo durante uma discussão, depois de se negar a pagar pela corrida. Policiais civis da 58ª DP (Posse) prenderam um homem por tentativa de homicídio, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O acusado teria atirado diversas vezes contra um motorista de aplicativo durante uma discussão, depois de se negar a pagar pela corrida.





João Marcos Barbosa foi surpreendido pelos agentes no bar onde trabalhava, em Vila de Cava, e levado para a delegacia. José Mário Omena, delegado responsável pelo caso, relatou que a corrida estava no nome do acusado e que a corporação fez um pedido ao aplicativo para obter as informações completas do perfil do usuário. Através disso, foi feita uma busca para localizar o homem.





De acordo com a investigação, o passageiro teria chamado o carro e optado por fazer o pagamento ao final da corrida. No entanto, ao chegar no destino ele se recusou a pagar e saiu do veículo, iniciando uma discussão com o motorista, que terminou com o acusado disparando diversas vezes contra o condutor.





A vítima, Carlos Alexandre, não foi atingida pelos tiros, porém, as marcas da violência ficaram gravadas no instrumento de trabalho dele. Após o episódio, ele denunciou o caso na Delegacia da Posse, que descobriu, durante as investigações, que o homem tem um perfil violento e que o mesmo já teria tentado matar o próprio irmão com uma arma de fogo, em 2020.





O motorista também revelou que, antes da prisão, estava andando com medo o tempo todo. “Até hoje eu estava andando com medo, mas depois que a delegacia me informou que ele foi preso, agora eu estou com a sensação de alívio, que realmente a justiça foi feita”.





Passado pelo susto, agora Carlos Alexandre precisa lidar com o prejuízo deixado pelo atirador. De acordo com ele, o conserto do carro custou cerca de mil reais.