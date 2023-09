Estudantes do Cefet Nova Iguaçu ensinam Robótica a alunas de escolas públicas

Um levantamento realizado pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) apontou que, de um milhão de profissionais do ramo, apenas 200 mil são mulheres. Dentro deste número estão engenheiras, agrônomas, meteorologistas, geógrafas e geólogas. O dado foi divulgado em fevereiro de 2022. Ainda segundo o estudo, em 2019 apenas 12% de mulheres compunham o plenário dos 27 Creas (os conselhos regionais de Engenharia e Arquitetura), e em 2020 este número subiu para 14%. Um levantamento realizado pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) apontou que, de um milhão de profissionais do ramo, apenas 200 mil são mulheres. Dentro deste número estão engenheiras, agrônomas, meteorologistas, geógrafas e geólogas. O dado foi divulgado em fevereiro de 2022. Ainda segundo o estudo, em 2019 apenas 12% de mulheres compunham o plenário dos 27 Creas (os conselhos regionais de Engenharia e Arquitetura), e em 2020 este número subiu para 14%.





Para driblar as estatísticas, uma equipe de Robótica do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) de Nova Iguaçu, idealizou o projeto Meninas na Robótica. A iniciativa, que começou em 2015, visa incentivar jovens mulheres a considerar as opções de cursos nas áreas de exatas. Essa conscientização começou por meio de palestras e depois, ganhou os corredores das escolas com projetos de mecatrônica. Todo o escopo é baseado em ensinar e viabilizar a construção das estruturas para as alunas desde o ensino fundamental até o ensino médio na Baixada Fluminense.





Izabela Pereira, líder de qualidade técnica, explica como o projeto funciona na prática e como o edital do CNPQ permitiu a realização dos trabalhos em conjunto com as alunas a partir de 2018. Segundo ela, são três meninas escolhidas pela direção de cada escola participante, sendo elas a Escola Municipal de Jaceruba, a Escola Municipal Júlio Rabello Guimarães e a Escola Municipal Marcílio Dias, em Nova Iguaçu. Participam também o Colégio Estadual Frei Henrique de Coimbra, em Duque de Caxias, e o Colégio Estadual Presidente Kennedy, em Belford Roxo.





— A partir do edital, o projeto passou a oferecer materiais didáticos e minicursos nas escolas contempladas para incluir estudantes desde o ensino fundamental II até o ensino médio, no mundo da Robótica— conta ela.



Segundo Izabela, quando o grupo foi formado a intenção era ir até escolas públicas e fazer palestras desmistificando a Engenharia. Mas, a partir da bolsa do programa Mulheres na Ciência, o cenário expandiu. Estudantes que participavam do programa, tiveram acesso a equipamentos para desenvolver o que era ensinado pelas alunas do ensino médio técnico e da graduação do CEFET .





— A gente passou a ter estrutura para formar parceria com escolas da rede pública da Baixada Fluminense. Enquanto o edital estava vigente, fornecemos computador e outros materiais para passar o nosso conhecimento em robótica e assim, as alunas passarem para outras meninas. Nosso objetivo é mostrar que a Robótica e a ciência podem, sim, ser acessíveis para todo mundo — explica.

Anne Carolina, de 23 anos, explica que depois do edital do CNPQ, o programa ainda foi contemplado com uma bolsa da Faperj, em 2022, que permitiu a continuidade do projeto.





— Com o edital da Faperj gente comprou mais coisas para fazer kits e dar para as escolas, como notebooks. As professoras, as alunas das escolas e três universitárias do CEFET ganharam bolsa. Para impulsionar o projeto, fizemos apostilas explicando os mini-projetos paras as crianças e conseguimos também fazer manuais para auxiliar as meninas— explica.





Apesar disso, o prazo do edital é encerrado este ano, o que fará com que o alcance do projeto diminua e inviabilize a entrega de materiais para elaboração de projetos.









— A gente vai nas escolas, se apresenta, mostra nosso projeto passo a passo, mas a gente não tem condições de ir em mais escolas. Não conseguimos expandir porque com o fim da bolsa de fomentos, fica complicado comprar material para as meninas— diz Izabela.





Anne diz que no início do programa, meninos questionavam o motivo do público alvo ser apenas as meninas e que foi necessário um trabalho de conscientização sobre como as mulheres estão em menor número nas universidades de ciências. Ela ainda explica que dezenas de alunos não sabiam sobre o processo de ingresso na escola técnica do Cefet ou na universidade.





— A gente basicamente entrou lá, falou que a gente estudava de graça na faculdade, passando em uma prova, e elas não sabiam disso. Uma menina da 5ª série saber disso, ela vai pesquisar e chegando no 9º ano, vai querer entrar no Cefet, fazer técnico. No terceiro ano, vai querer fazer Engenharia, já vai saber que vai poder entrar pelo Enem, ou por outras formas, como o Sisu— explicou.





Anne ainda conta que o programa escolheu filmes de mulheres cientistas para que as alunas se interessassem pelo projeto e para entender como funciona a entrada na área da ciência e da tecnologia.





— Mostramos o que é ser cientista nos filmes, citamos "Wall-E", filmes que tinham robô, filmes de mulheres poderosas, como "Mulan". E aí era mais legal para eles interagirem, porque eles já tinham visto alguns, e aí a resposta era "nossa, ser cientista então é pesquisar, ser cientista então é isso". A gente já deu palestras para cem crianças, cem adolescentes que foram ao 3º ano, e com certeza uma porcentagem, provavelmente no futuro, talvez estejam em uma Engenharia— comemorou.





A seleção das alunas fica por conta das escolas. Segundo Izabela, algumas unidades selecionam as estudantes com maior nota e outras, buscam alunas que precisam de um maior incentivo dentro do universo escolar. Entre 2018 e 2019, seis projetos foram postos em prática. Em 2022, mais dois, com quatro encontros, sendo três no primeiro semestre e um no segundo.





— Nesses encontros, passamos as instruções e entregamos os componentes. Todas as ideias têm propostas de usar material reciclável, para ficar mais acessível, porque nem todo mundo vai conseguir os materiais mais complexos. A gente ensina a parte da programação no computador em um aplicativo e montamos a apresentação— conta Izabela.





Segundo ela, as reuniões ocorrem para demonstrar passo a passo como os projetos devem ser montados pelas alunas. As ideias são construções eletrônica que tenham benefícios práticos. Todos os ensinamentos são divididos em fase inicial e final em que as estudantes reúnem os conceitos básicos para construir estruturas mais complexas.





— Os três primeiros são básicos. Um para acender led, outro chamado sensor de nível e o terceiro para monitorar se a terra onde você coloca o sensor está úmida ou não, e o quarto mini projeto juntando todos esses conceitos com uma horta automatizada— detalha.





Izabela ainda detalha como os projetos se juntaram e se tornaram a horta. Segundo ela, tudo começou com um copo de flores, com a introdução de uma plataforma programável de protótipos eletrônicos com uma placa única. Este é o cérebro por trás de todos os outros trabalhos. Além dele, havia também a instalação dos leds para formar as flores. O segundo projeto monitora o nível da caixa d'água. Aqui, se apresenta o componente "sensor de nível", que serve para medir a quantidade de líquido em um recipiente.



O terceiro monitora a umidade do solo a partir do componente "sensor de umidade", que serve para medir a quantidade de água no solo. Com o conhecimento de todos esses projetos, foi idealizada a horta automatizada, juntando os três miniprojetos anteriores, onde o sensor de umidade é posicionado próximo a uma planta e identifica se há necessidade de água ou não.







— Caso seja necessário regar a planta, o sistema liga uma bomba conectada no recipiente de água. Enquanto isso, os leds são usados para indicar se a quantidade de água no recipiente está acima ou abaixo do nível ideal — conta. — Caso seja necessário regar a planta, o sistema liga uma bomba conectada no recipiente de água. Enquanto isso, os leds são usados para indicar se a quantidade de água no recipiente está acima ou abaixo do nível ideal — conta.





Além da horta, o programa também já desenvolveu um mini ventilador com garrafa pet, carrinho controlado pelo celular, lixeiras ultrassônicas e um carrinho ultrassônico.





O programa abraça meninas do sexto ano ao ensino médio. A ideia é que cada unidade tenha três alunas responsáveis, cada uma delas sendo bolsista de iniciação científica júnior. Após finalizadas as aulas com as estudantes do Cefet, a recomendação do programa é que as unidades viabilizem oficinas onde outras meninas da escola possam aprender com as monitoras capacitadas. Segundo Izabela, o ideal é que tenha uma monitora para três alunas.





Com o fim das bolsas de editais, o projeto permanece apenas com auxílio remoto, alunas voluntárias e palestras em escolas.









Via Extra