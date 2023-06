Projeto Elas da Bayer promove capacitação de profissionais para atuação na indústria pela Baixada Fluminense

O Projeto Elas da Bayer, desenvolvido com a Firjan SENAI SESI em Nova Iguaçu, concluiu a capacitação de mais uma turma do curso de Assistent...

O Projeto Elas da Bayer, desenvolvido com a Firjan SENAI SESI em Nova Iguaçu, concluiu a capacitação de mais uma turma do curso de Assistente de Produção Industrial. Nesta sexta-feira (16), mais 14 mulheres foram habilitadas a atuar na indústria. A expectativa é que a iniciativa alcance os resultados da primeira edição do projeto, realizada em 2022, em que se registrou um índice de 87,5% de empregabilidade entre alunas. A medida faz parte do portfólio de ações em responsabilidade social feita em parceria com a representação regional da Firjan pela Baixada Fluminense. O intuito é contribuir para a oferta de mão de obra qualificada no mercado de trabalho, em especial nas regiões do entorno de onde as indústrias atuam.





Com instalações em Belford Roxo, a Bayer, empresa atuante no conselho da Firjan Caxias e Região promoveu o projeto direcionado para a formação de moradoras de localidades do entorno, além de Nova Iguaçu, Belford Roxo, Mesquita e São João de Meriti. O projeto foi voltado para a inserção de mulheres cisgênero e transgênero, em situação de vulnerabilidade, no mercado de trabalho. “Estamos em constante atuação com as empresas parceiras da federação para promover, em conjunto com as equipes técnicas, ações de qualificação de mão de obra de forma a atender as demandas locais e assim, aumentar a chances dessas pessoas ingressarem no mercado de trabalho” destacou Roberto Leverone, presidente da Firjan Caxias e Região, reforçando que a iniciativa é de grande valor para o desenvolvimento local.





Eliete da Silva, aos 36 anos, é uma das alunas que depois de 20 anos longe das salas de aula, decidiu enfrentar o desafio de uma nova formação para mudar sua vida profissional. “Hoje atuo como autônoma e desde que soube do projeto, me interessei. Foi um grande desafio voltar para a rotina de sala de aula, relembrar coisas que estudei na escola. Tive muito incentivo do professor, que acreditou muito em mim. Agora estou em busca de uma colocação no mercado. Estou muito confiante”, destacou Eliete, que a partir do projeto já buscou outras capacitações na área industrial.









O Projeto Elas da Bayer, além de preparar o profissional, visa a inclusão e o desenvolvimento de habilidades sociais e competências socioemocionais, com abordagem de temas transversais relacionados à formação cidadã. “A nossa expectativa é que possamos cada vez mais contar com parcerias como essa e, junto com as empresas contribuir para a inclusão qualificada e promoção da diversidade nas indústrias”, destacou Eliane Damasceno, coordenadora de projetos integrados de Responsabilidade Social da Firjan SESI.





O diretor da Bayer em Belford Roxo, Federico Bergallo destacou a importância do projeto. “O Elas da Bayer é uma prova de que lugar da mulher é também na indústria. Sites da Bayer na Colômbia e na Guatemala já estão implementando a iniciativa, além de São José dos Campos. O programa reforça nosso compromisso em ampliar a participação de mulheres cis e trans na indústria para atingir 50% de equidade de gênero até 20230. Estamos no caminho certo e pretendemos ampliar nossos esforços e dar continuidade ao programa”, destacou.