Estado do Rio com quase 2 mil vagas de emprego e estágio na primeira semana de junho

As regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio de Janeiro estão com uma oferta de 628 vagas de emprego nesta primeira semana de junho – 71,8% do total são do setor de serviços e a maioria exige ensino médio completo. Para quem ainda está estudando, há 1.347 chances de estágio nos níveis médio, técnico e superior, e ainda para jovem aprendiz. A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda disponibiliza todas as posições através dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine), enquanto os estágios são fruto de parceria com a Fundação Mudes e Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).





A maior parte das 628 vagas oferecidas pelo Sine está concentrada na região Metropolitana, que tem 455 oportunidades, sendo 137 exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, existem 54 oportunidades no centro de Niterói, para as funções de ladrilheiro e servente de obras, que exigem experiência e oferecem remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640).





A região Metropolitana oferece ainda 25 vagas para atendente de lanchonete, em Botafogo, na Zona Sul, sem necessidade de experiência. Para quem tem apenas o ensino fundamental completo, há oportunidades como as de operador de supermercado, copeiro de restaurante e auxiliar de cabeleireiro. O maior salário, para Administrador na Barra da Tijuca, pode chegar a R$ 5.280. A vaga exige ensino superior e experiência.





Para a região do Médio Paraíba há 111 vagas com remunerações que variam de um a quatro salários mínimos (R$ 1.320 a R$ 5.280), entre elas 20 oportunidades de auxiliar de limpeza e 25 de operador de telemarketing ativo e receptivo, em Volta Redonda. O maior salário é para motorista carreteiro, na cidade de Resende, com exigência de ensino fundamental completo e experiência na função. Na Região Serrana, todas as 62 oportunidades oferecidas são para Teresópolis, com remuneração que chega a dois salários mínimos. Há, por exemplo, 12 vagas para pintor de edifício e 12 para vigilante, com exigência de ensino médio completo e experiência anterior.





De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, mais da metade das vagas (83,3%) exige experiência. Com base nesses dados, a secretaria firmou parceria com a Firjan SENAI e está oferecendo mais de 300 vagas em cursos de qualificação para diferentes profissões. As inscrições podem ser feitas em postos Sine designados e a lista está disponível nas redes sociais e no site da Secretaria de Trabalho e Renda.





É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/





Em parceria com diferentes instituições, a Secretaria de Trabalho e Renda também passa a divulgar estágios para diferentes escolaridades e oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes está oferecendo 250 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 2.000,00. As carreiras de ensino superior com maior número de vagas são Administração (85), Engenharia (63) e Comunicação Social (32). Há oportunidades também para estágio no Ensino Médio, com 33 vagas, sendo 17 para pessoas com deficiência. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/





Já o CIEE colocou à disposição da população do Estado do Rio 1.097 oportunidades de estágio, 567 das quais para ensino superior e 530 para ensino médio, técnico e jovem aprendiz. Outras informações podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/