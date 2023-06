Arraiás do Sesc RJ na Baixada começam neste domingo (18)

Festejos iniciam em Nova Iguaçu, com brincadeiras e comidas típicas, quadrilhas e shows. Caxias e São João de Meriti também vão receber os eventos Festejos iniciam em Nova Iguaçu, com brincadeiras e comidas típicas, quadrilhas e shows. Caxias e São João de Meriti também vão receber os eventos

Os arraiás do Sesc RJ na Baixada Fluminense começam no próximo domingo (18/06), em Nova Iguaçu. Ao longo deste mês, as festas também vão acontecer no Sesc Duque de Caxias, no 22 de junho, e no Sesc São João de Meriti, no dia 24 de junho. Em Caxias, a entrada é gratuita. Já nas demais unidades os ingressos são vendidos a R$ 4 (público geral) e R$ 2 (credencial plena, convênio e meia-entrada).





No Sesc Nova Iguaçu, o arraiá inicia a partir das 14h de domingo (18/06) com apresentações musicais, barracas com brincadeiras e comidas típicas, ornamentação especial e quadrilhas. Destaque ainda para o show da rainha do xaxado Thays Sodré e do grupo Pimenta do Reino.





No Sesc Duque de Caxias, a programação acontece no dia 22 de junho, às 10h, com oficina de construção de brinquedos juninos e gravura (cordel). O público ainda poderá conferir a Feira de Empreendedorismo, degustar pratos típicos e conferir a exposição Biomas do Sertão. Além disso, haverá apresentação teatral com dicas e saúde e, às 15h, aula de ritmos juninos.







Já no Sesc São João de Meriti, no dia 24 de junho, o evento vai começar às 14h com feira de artesanato, oficinas, barracas de instituições sociais com comidas típicas e jogos juninos. Às 18h haverá apresentação de quadrilha profissional. O evento ainda vai contar com shows, entre eles, o Forró das Manas. Já no Sesc São João de Meriti, no dia 24 de junho, o evento vai começar às 14h com feira de artesanato, oficinas, barracas de instituições sociais com comidas típicas e jogos juninos. Às 18h haverá apresentação de quadrilha profissional. O evento ainda vai contar com shows, entre eles, o Forró das Manas.





As unidades do Sesc RJ vão receber durante as festas a doação de alimentos que serão encaminhados ao Mesa Brasil, programa de combate à fome da instituição, que reverte as doações para entidades socioassistenciais do município. São aceitos alimentos não-perecíveis em geral, mas a equipe de Nutrição do programa sugere como prioridade arroz, feijão, macarrão e leite em pó.





Serviço

Arraiá Sesc RJ - Baixada Fluminense

18/06, das 14h às 21h - Sesc Nova Iguaçu (Rua Dom Adriano, 10 - Moquetá)

22/06, das 10h às 15h - Sesc Duque de Caxias (Rua General Argolo, 47)

24/06, das 14h às 21h - Sesc São João de Meriti (Avenida Automóvel Clube, 66)

Ingressos: Nova Iguaçu e São João de Meriti - R$ 4 (público em geral), R$ 2 (credencial plena, convênio e meia-entrada). Caxias – gratuito.









Via Sesc-RJ