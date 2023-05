Tributo a Alcione vai homenagear as mães no Shopping Nova Iguaçu

As mães que passarem pelo shopping até o dia 14 de maio ganharão uma foto no espaço instagramável montado no 2º piso O mês de maio, conhecid...



O mês de maio, conhecido pelo Dia das Mães, data que muitos filhos aproveitam para demonstrar o seu carinho, vai contar com uma programação especial no Shopping Nova Iguaçu. Na sexta-feira, dia 12 de maio, a cantora Diana Rose fará um tributo à diva do samba Alcione. O show acontece a partir das 19h30, no palco da praça de alimentação (2º piso) e o repertório contará com sucessos como “A Loba”, “Meu Ébano”, “Estranha Loucura”, “Sufoco”, “Você me Vira a Cabeça”, entre outros. A entrada é gratuita.







Outra ação para as mães no Shopping Nova Iguaçu é a campanha "Sorriso que Inspira". Mães e filhos serão presenteados com uma foto no espaço instagramável, montado no posto de trocas, no 2º piso. Para ganhar o presente, basta baixar o cupom de participação no aplicativo do shopping.





E para facilitar a compra dos presentes, quem for ao Shopping Nova Iguaçu poderá escolher o mimo com ajuda da inteligência artificial da Ancar. Disponível no aplicativo do shopping, a assistente virtual Ana vai disponibilizar um quiz com sete perguntas, auxiliando a identificar o estilo e a personalidade das mulheres, dando dicas de lojas, selecionadas por faixa de preços. A assistente virtual também vai oferecer cupons com descontos exclusivos para os presentes sugeridos. Lojas como Liritty, Óticas Carol, Polishop, Santa Lolla, Rommanel, Hering, Zinzane, Lupo, Pandora, Óticas do Povo, Camicado, Peahi, Anandra, Puket, Usaflex, Carmen Steffens, Via Mia, Arezzo, Imaginarium, Óticas Chilli Beans, Constance, Piccadilly, Hora Inglesa, e Love Gifts estão entre as diversas opções de presentes para agradar todos os gostos e estilos de mães, desde as mais clássicas até as mais despojadas.

E quem quiser aproveitar ainda mais o Dia das Mães no Shopping Nova Iguaçu, poderá se divertir nos restaurantes do Baixo Pedreira. Outback, Bar do Adão, O Camarão, Frontera e Boteco do Manolo estão entre as opções para marcar a data e proporcionar experiências ainda mais especiais entre mães e filhos.





Serviço:

Dia das Mães – Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 - Bairro da Luz - Nova Iguaçu – RJ

Data: 02 a 14 de maio

Evento: Ação para Dia das Mães