Plantio de Oitis e a troca de palmeiras imperiais iniciam comemorações pelos 25 anos de fundação do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu

A Prefeitura de Nova Iguaçu fez duas ações ambientais no último sábado (27/05), em comemoração ao Dia da Mata Atlântica. Uma foi o plantio de quatro Oitis na Rua Otávio Tarquino, no Centro, que vão substituir as árvores da mesma espécie que foram envenenadas e mortas no local, em dezembro do ano passado. A segunda atividade foi a substituição de duas palmeiras imperiais no Paço Municipal, que estavam doentes e apresentavam risco de queda.





“Nossa cidade possui 66% de áreas de proteção ambiental e metade de seu território é composto por floresta em pé. Esses são alguns dos motivos para Nova Iguaçu celebrar o meio ambiente. A população precisa proteger o que ainda existe e vamos recuperar o que foi degradado. Estamos colocando mais verde nesta cinza do centro de Nova Iguaçu para criar consciência de uma cidade sustentável”, afirmou o secretário de Meio Ambiente e Agricultura de Nova Iguaçu, Fernando Cid, que coordenou as ações com apoio da Guarda Municipal Ambiental.







Os quatro oitis plantados são de espécie da Mata Atlântica que estão ameaçadas. Para Sidney Lima, atendente comercial dos Correios, onde há uma agência em frente a dos novos oitis, a iniciativa da Prefeitura é importante para a preservação do meio ambiente também em áreas urbanas.







"Muitas árvores acabam sendo envenenadas e temos que ajudar nesse combate. Vamos cuidar dessas plantas e fazer parte desse projeto. A cidade fica mais verde e mais bonita", destacou.





As ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura continuam nesta segunda (29). Um novo plantio será realizado, desta vez em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED). Alunos da Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas irão plantar mudas às margens do rio Botas. Esta é uma campanha de educação ambiental que tem por objetivo desestimular o descarte irregular de lixo no local.





No domingo seguinte (4), ciclistas da cidade e de diversas regiões irão se encontrar na sede da Prefeitura e fazer um passeio até o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu. O início da atividade está previsto para às 7h30. Para quem prefere encarar trilhas, a opção é a Travessia Vulcão x Parque, um percurso que exige preparo físico e determinação para vencer a subida da Estrada da Rampa, passar pela Pedra da Contenda - uma das formações rochosas formadas pelo extinto vulcão iguaçuano - e cruzar a floresta em direção ao Parque. A saída está agendada para 7h, na UNIG. Quem preferir uma trilha mais light poderá fazer a caminhada com partida no bairro Caonze.





Quem chegar ao Parque poderá descansar curtindo diversas apresentações musicais do projeto Música na Natureza, realizado pela SEMAM em parceria com a Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG). No dia 5 de junho, data em que se comemora o Dia do Meio Ambiente, o Parque Natural Municipal completará 25 anos. E como a ocasião é de festa, presentes não irão faltar. A unidade terá a portaria reformada, assim o banheiro para os visitantes e o guarda-corpo da represa, um dos locais com as mais belas paisagens para quem gosta de fazer registros fotográficos.





O Parque também ganhou três novos veículos que serão utilizados no trabalho de fiscalização e monitoramento desta e de outras unidades de conservação do município: uma picape 4x4, fruto de uma parceria com o Governo do Estado, e duas motocicletas oriundas de uma medida compensatória. O próximo passo será a reforma da sede do Parque.





As comemorações terminam no fim de semana seguinte e serão repletas de boa música. No sábado (10), haverá mais uma edição do “Música na Natureza”, desta vez no Campo do Marambaia, próximo à Tinguá, onde também será realizada a Festa da Roça, evento organizado em conjunto com os agricultores da região. No domingo (11), um tributo a Belchior encerra as celebrações pela Semana do Meio Ambiente. O evento acontecerá na Serra do Vulcão, das 16h às 20h, e o público poderá contemplar o pôr-do-sol diretamente do Mirante da Igrejinha.













Via PMNI