Nova Iguaçu inicia comemorações pelos 25 anos de fundação do Parque Natural Municipal neste sábado (27)

Com 66% de áreas de proteção ambiental e metade de seu território composto por floresta, motivos não faltam para Nova Iguaçu celebrar o meio ambiente. E se tem data especial para comemorar, é uma razão a mais. Por isso, a Prefeitura da cidade está preparando uma série de eventos para festejar o aniversário do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, que completa 25 anos de fundação no dia 5 de junho. A festa vai reunir diversas atividades, desde plantio de árvores a passeios por cenários da natureza que prometem encantar o público.





As atividades terão início neste sábado (27), Dia da Mata Atlântica. Na ocasião, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM) irá promover o plantio de quatro Oitis na Rua Otávio Tarquino, no Centro. Elas irão substituir as árvores de mesma espécie que foram envenenadas e mortas neste mesmo local, em dezembro do ano passado. No mesmo dia, será feita a substituição de duas palmeiras imperiais localizadas no Paço Municipal, que estão comprometidas e apresentam risco de queda.





Na segunda-feira (29), um novo plantio será realizado, desta vez em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED). Alunos da Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas irão plantar mudas às margens do rio Botas. Esta é uma campanha de educação ambiental que tem por objetivo desestimular o descarte irregular de lixo no local.





No domingo seguinte (4), ciclistas da cidade e de diversas regiões irão se encontrar na sede da Prefeitura e fazer um passeio até o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu. O início da atividade está previsto para às 7h30. Para quem prefere encarar trilhas, a opção é a Travessia Vulcão x Parque, um percurso que exige preparo físico e determinação para vencer a subida da Estrada da Rampa, passa pela Pedra da Contenda - uma das formações rochosas formadas pelo extinto vulcão iguaçuano - e cruza a floresta em direção ao Parque. A saída está agendada para 7h, na UNIG. Quem preferir uma trilha mais light poderá fazer a caminhada com partida no bairro Caonze.





Os guerreiros que chegarem ao Parque poderão descansar curtindo diversas apresentações musicais do projeto Música na Natureza, realizado pela SEMAM em parceria com a Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG). As atrações serão……





No dia 5 de junho, data em que se comemora o Dia do Meio Ambiente, o Parque Natural Municipal completará 25 anos. E como a ocasião é de festa, presentes não irão faltar. A unidade terá a portaria reformada, assim o banheiro para os visitantes e o guarda-corpo da represa, um dos locais com as mais belas paisagens para quem gosta de fazer registros fotográficos.





O Parque também ganhou três novos veículos que serão utilizados no trabalho de fiscalização e monitoramento desta e de outras unidades de conservação do município: uma picape 4x4, fruto de uma parceria com o Governo do Estado, e duas motocicletas oriundas de uma medida compensatória. O próximo passo será a reforma da sede do Parque.





“Comemorar o aniversário do Parque, juntamente com o Dia do Meio Ambiente tem um grande simbolismo para Nova Iguaçu não só por se tratar de uma importante Unidade de Conservação, que recebe milhares de visitantes durante o ano. Este é um espaço protegido e cuidado pela Prefeitura e que se junta a diversas outras unidades, que ocupam juntas, dois terços do município, sendo 50% de todo este território composto por floresta de Mata Atlântica ainda em pé. Precisamos festejar e mostrar todo este patrimônio ambiental, despertando sobre a responsabilidade de cuidar e proteger toda esta riqueza”, afirma Fernando Cid, secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente.