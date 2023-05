Impulsiona RJ: 400 vagas de capacitação profissional gratuita em Nova Iguaçu e São João de Meriti

As pré-inscrições iniciam nesta terça-feira, dia 16, e vão até o dia 2 de junho As pré-inscrições iniciam nesta terça-feira, dia 16, e vão até o dia 2 de junho

Estão abertas as pré-inscrições para 2ª edição de cursos gratuitos de capacitação profissional nos municípios de Nova Iguaçu e São João de Meriti, dentro do projeto Impulsiona RJ. A iniciativa é uma parceria do Senac RJ e do Sebrae Rio direcionada a famílias em situação de vulnerabilidade social do estado do Rio de Janeiro. Em Nova Iguaçu, serão oferecidas 236 vagas em cursos nas áreas de gastronomia, gestão e jardinagem, e, em São João de Meriti, haverá a oferta de outras 183 vagas, em capacitações nas áreas de beleza, garçom e gestão.





A pré-inscrição para as vagas disponíveis será realizada a partir desta terça-feira, dia 16 de maio, até o dia 2 de junho, e deve ser feita de forma presencial, no núcleo mais próximo da residência do interessado. Em São João de Meriti, os cursos são na Escola Municipal Doutor Getúlio de Moura (Rua Rio das Ostras, lote 33 – Quadra 1 – Trezentos) e, em Nova Iguaçu, no Patronato (Rua Governador Portela, 382 – Centro). O horário de atendimento é das 9h às 12h e das 13h às 16h. Os interessados devem ter mais de 18 anos e ensino fundamental 1 completo. Na pré-inscrição, o candidato realiza uma entrevista de perfil socioeconômico. Em seguida, será realizada uma seleção e o resultado final será divulgado a partir do dia 5 de junho. Os selecionados serão acionados para agendar a entrega dos documentos e preencher a ficha de inscrição. Todos os participantes selecionados receberão ticket refeição, auxílio-transporte, kit aluno e material para as aulas.





O Impulsiona RJ visa contribuir para a superação da pobreza pela via da inclusão produtiva, promovendo o desenvolvimento socioeconômico de comunidades e regiões do estado do Rio de Janeiro. Ao longo de dois anos, o Impulsiona RJ prevê beneficiar outras 1050 famílias oferecendo formação profissional voltada para empregabilidade e geração de renda por meio do empreendedorismo no setor do comércio de Bens, Serviços e Turismo. O próximo núcleo previsto para implantação do projeto é São Gonçalo. A iniciativa atua nas vocações regionais, mobiliza as comunidades e contribui para o desenvolvimento local. O público-alvo são famílias em situação de vulnerabilidade social, moradores de comunidades e áreas vulneráveis do estado do Rio de Janeiro, em especial aquelas registradas no Cadastro Único do Governo Federal. Além dos cursos, o programa ainda oferece ações de cidadania.





Em São João de Meriti, o projeto conta com a parceria da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e do Sindicato do Comércio Varejista de São João de Meriti (Sincovame). Em Nova Iguaçu, a parceria é com o Sindicato do Comercio Varejista de Nova Iguaçu (Sincovani) e com a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur) e Patronato – Sociedade Filantrópica São Vicente.