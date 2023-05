Espetáculo "Morre uma estrela" encerra apresentações teatrais do Festival de Artes de Nova Iguaçu

Sucesso de público e crítica na abertura do Festival de Artes de Nova Iguaçu, em janeiro, o espetáculo "Morre uma estrela" está de volta ao Teatro Sylvio Monteiro, no Complexo Cultural Mário Marques. A peça será encenada nesta sexta-feira (5), às 20h, com entrada gratuita e classificação 12 anos. Ela encerra as apresentações teatrais d Sucesso de público e crítica na abertura do Festival de Artes de Nova Iguaçu, em janeiro, o espetáculo "Morre uma estrela" está de volta ao Teatro Sylvio Monteiro, no Complexo Cultural Mário Marques. A peça será encenada nesta sexta-feira (5), às 20h, com entrada gratuita e classificação 12 anos. Ela encerra as apresentações teatrais d o Festival de Artes, evento organizado pela Prefeitura da cidade que segue até junho com muita música, exposições e outras atividades culturais.





Originalmente um esquete apresentado em um festival do Rio, em 2019, no qual recebeu os prêmios de terceiro lugar geral e de melhor ator, "Morre uma estrela" é uma peça escrita e montada por um grupo de iguaçuanos da Cia de Teatro Uz Outrus. A peça usa da comédia física, do teatro do absurdo, do teatro do ridículo e estudos sobre a Era de Ouro do cinema americano para ilustrar a trama que se passa em Hollywood, na década de 1950.





Unindo a comédia e o suspense policial, a trama parte da morte misteriosa da estrela do cinema Ruth Grayson e segue com as histórias das testemunhas do crime e a investigação de um policial cômico. O espetáculo arrancou risadas do público, em janeiro, e promete repetir a dose no encerramento das apresentações teatrais do Festival de Artes de Nova Iguaçu.





"O festival tem sido um grande sucesso. Vamos encerrar as apresentações teatrais com 11 sessões de peças de teatro e 21 performances de esquetes. Nada melhor do que uma nova encenação de "Morre uma estrela" para fechar com chave de ouro este ciclo", comemora o presidente da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu, Miguel Ribeiro, lembrando que o Festival de Artes vai até junho. "Ainda teremos muitas exposições artísticas e eventos musicais pela frente".





Domingo com muita MPB e Folia de Reis

Adiado no último fim de semana de abril, em função das previsões de chuva, o projeto "Música na Natureza", que seria realizado no sábado (29), na Fazenda São Bernardino, está confirmado para este domingo (7), desta vez na Praça de Tinguá. Os artistas são os mesmos anunciados na semana passada, e o público irá curtir diversos sucessos da Música Popular Brasileira ao som de Alcir Alves Quarteto, J.B. Quinteto, Trem Bala Rogéria Emmer, Marcelo Tuan e Robson Valentim.





Quem for à praça de Tinguá poderá curtir também a Feira Multicultural, a Expo Tinguá, a Feira da Roça, Feira de Artesanato e as delícias da gastronomia local. Os eventos começam a partir das 12h. A entrada é gratuita.





Antes disso, às 9h, a Praça de Miguel Couto será palco de um grande festejo de Folia de Reis. Três jornadas irão se apresentar. São elas: Sagrado Coração de Jesus, do mestre Washington, Manjedoura de Belém, do mestre Pipoca, e Estrela da Guia, do mestre Manoel Messias Botelho.





O Festival de Artes de Nova Iguaçu é promovido pelo Ministério do Turismo e pela FENIG, da Prefeitura de Nova Iguaçu, com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM), da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEMDETTUR). Todos os eventos são gratuitos. A programação semanal pode ser consultada em www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/festivaldeartes.









