CineSesc continua em maio com mostra de filmes conduzidos pelo olhar de personagens

Sessões gratuitas de filmes em Nova Iguaçu acontecem ao longo do mês Sessões gratuitas de filmes em Nova Iguaçu acontecem ao longo do mês

A temporada 2023 do CineSesc continua em maio com sessões de cinema gratuitas no Sesc Nova Iguaçu. Com o tema “Narrativas do olhar”, a mostra deste mês reúne obras que tem a sua narrativa conduzida a partir do olhar e dos sentimentos de suas personagens, ora dialogando com o cinema de gênero, ora se aproximando do cinema experimental.





Serão mais de cem sessões, ao longo deste mês, em 13 unidades do Sesc RJ, sendo quatro delas na capital (Copacabana, Madureira, Ramos e Tijuca). Na Região Metropolitana e no interior, o circuito passa por Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Barra Mansa, Campos, Nova Friburgo, Teresópolis, no Centro Cultural Sesc Quitandinha, em Petrópolis, e no Teatro Rosinha de Valença.







Os longas em cartaz são First Cow – a primeira vaca (2021), No coração do mundo (2019), O funeral das rosas (1969), Última cidade (2020) e a animação Além da lenda – o filme (2022). Os títulos são oriundos de diretores do Brasil, do Estados Unidos e do Japão.





Com foco em produções de diversos estilos e países que tiveram pouco destaque no circuito comercial brasileiro, o projeto CineSesc tem o objetivo de fomentar o debate acerca dos filmes e propor uma reflexão a partir de seus temas e de suas narrativas. Confira a agenda e as sinopses para todo o estado abaixo ou no site do Sesc RJ (www.sescrio.org.br).







PROGRAMAÇÃO





NOVA IGUAÇU

Última Cidade: 5/5, 15h; 9/5, 15h; 17/5, 15h; 25/5, 10h

First Cow: A Primeira Vaca: 18/5, 9h30, 14h e 18h

No Coração do Mundo: 23/5, 18h; 25/5, 9h e 14h

O Funeral das Rosas: 16/5, 9h30, 14h e 18h

Além da Lenda – o Filme: 14/5, 11h e 14h; 23/5, 9h e 14h; 28/5, 11h e 14h





SINOPSES

FIRST COW – A PRIMEIRA VACA

Kelly Reichardt | Estados Unidos | 2021 | 122 min | Ficção | 12 anos





Em 1820, um cozinheiro solitário e habilidoso viaja para o território do Oregon, onde conhece um imigrante chinês que também busca criar sua fortuna. Logo, eles se unem em um perigoso esquema para roubar leite de uma premiada vaca local – a primeira e única em todo o território.





NO CORAÇÃO DO MUNDO

Gabriel Martins e Maurílio Martins | Brasil | 2019 | 120 min | Ficção | 16 anos





Na periferia de Contagem, Marcos busca uma saída para sua rotina de bicos e pequenos delitos. Surge uma oportunidade arriscada, mas que pode solucionar todos os seus problemas. Para isso, ele precisa convencer sua namorada, Ana, a se juntarem a Selma e executarem o plano que pode mudar suas vidas para sempre.





O FUNERAL DAS ROSAS

Toshio Matsumoto | Japão | 1969 | 105 min | Ficção | 18 anos





Tóquio, anos 60. A nova estrela do Bar Genet é a ícone transgênero Eddie, cuja confiança ameaça a madame do local, Leda, mas atrai Gonda, o dono do bar, a colocando em uma perigosa intriga. Apresentado em versão restaurada, O Funeral das Rosas é uma obra fundamental da nouvelle vague japonesa e do cinema LGBTQIA+. Essa releitura original de “Édipo Rei” influenciou diretamente o clássico “Laranja Mecânica” de Stanley Kubrick. O diretor Toshio Matsumoto dobra e distorce o tempo como Resnais em “O Ano Passado em Marienbad”, criando uma obra original e marcante na história do cinema mundial.





ÚLTIMA CIDADE

Victor Furtado | Ceará/Brasil | 2020 | 70 min | Ficção | Livre





João, montado no seu cavalo Cruzeiro, e na companhia de um andarilho chamado Tahiel, adentra uma grande cidade do nordeste brasileiro para enfrentar aquele que tomou suas terras e acabou com sua família.





ALÉM DA LENDA – O FILME

Marília Mafé e Marcos França | Brasil | 2022 | 86 min | Animação | Livre.





Um livro sagrado reúne todas as lendas do folclore brasileiro, e é mantido em segredo e escondido na Montanha Coração do Brasil, que só é revelada uma vez por ano, justamente no dia 31 de outubro, dia do Saci. Só que a data está esquecida por muitos brasileiros, que preferem comemorar o Halloween. Um trio símbolo do Dias das Bruxas, a gata-bruxa Witchka, o espantalho Jerry Moon e o espectro Midnight, vêm ao país com a ideia de capturar o secreto livro e assim dominar as lendas brasileiras.









