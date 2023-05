Alunos de escola de Nova Iguaçu participam de plantio de mudas no entorno do Rio Botas

Mais de 300 alunos do município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, participaram de um plantio de mudas às margens do Rio Botas, durante ...









Mais de 300 alunos do município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, participaram de um plantio de mudas às margens do Rio Botas, durante uma ação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, que faz parte de uma campanha para conscientizar sobre a importância de evitar o descarte irregular de lixo no local.





Durante a ação, que aconteceu na tarde da última segunda-feira (29/05), os alunos aprenderam a confeccionar cartazes com pedidos de preservação do meio ambiente e deram um abraço simbólico no Rio Botas. Foram plantadas mudas típicas da Mata Atlântica, como Grumixama, Aroeira, Pau-Formiga, Cássia-Rosa e Pau-Ferro.









“Estamos dando continuidade ao Dia da Mata Atlântica com um trabalho de educação ambiental com os alunos. Essa atividade de plantio é bem simbólica, pois os alunos aprenderam que o Rio Botas nasce na Serra do Vulcão, deságua no Rio Iguaçu, que dá seu curso final na Baía de Guanabara. Esse ciclo hídrico é importante para todos e o conceito da preservação. O descarte irregular de lixo e entulhos contribui com as enchentes”, destacou o secretário de Meio Ambiente e Agricultura de Nova Iguaçu, Fernando Cid.





As ações ambientais da Prefeitura começaram no sábado (27) com o plantio de quatro Oitis na Rua Otávio Tarquino, que substituíram árvores da mesma espécie que foram envenenadas e mortas no local, em dezembro do ano passado. A outra atividade foi a substituição de duas palmeiras imperiais no Paço Municipal, que estavam doentes e apresentavam risco de queda.









Estudantes da Escola Municipal Presidente Getúlio Dornelles Vargas, no bairro Kennedy, os amigos Isabele da Silva Monteiro e João Gabriel dos Santos Pereira, ambos com 10 anos, sujaram as mãos de terra por um importante motivo.





“É importante plantar para o rio ficar menos poluído e mais bonito. Com as novas plantas aqui ao redor do Rio Botas, as pessoas vão deixar de jogar lixo e irão preservar mais o meio ambiente, evitando enchentes. Vou ensinar meus colegas a plantar pra ver um planeta mais limpo”, comentou Isabele.





No próximo domingo (04), ciclistas da cidade e de diversas regiões irão se encontrar na sede da Prefeitura e fazer um passeio até o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu. O início da atividade está previsto para às 7h30. Para quem prefere encarar trilhas, a opção é a Travessia Vulcão x Parque, um percurso que exige preparo físico e determinação para vencer a subida da Estrada da Rampa, passa pela Pedra da Contenda - uma das formações rochosas formadas pelo extinto vulcão iguaçuano - e cruza a floresta em direção ao Parque. A saída está agendada para 7h, na UNIG. Quem preferir uma trilha mais light poderá fazer a caminhada com partida no bairro Caonze.





Quem chegar ao Parque poderá descansar curtindo diversas apresentações musicais do projeto Música na Natureza, realizado pela SEMAM em parceria com a Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG). No dia 5 de junho, data em que se comemora o Dia do Meio Ambiente, o Parque Natural Municipal completará 25 anos. E como a ocasião é de festa, presentes não irão faltar. A unidade terá a portaria reformada, assim o banheiro para os visitantes e o guarda-corpo da represa, um dos locais com as mais belas paisagens para quem gosta de fazer registros fotográficos.





O Parque também ganhou três novos veículos que serão utilizados no trabalho de fiscalização e monitoramento desta e de outras unidades de conservação do município: uma picape 4x4, fruto de uma parceria com o Governo do Estado, e duas motocicletas oriundas de uma medida compensatória. O próximo passo será a reforma da sede do Parque.





As comemorações terminam no fim de semana seguinte e serão repletas de boa música. No sábado (10), haverá mais uma edição do “Música na Natureza”, desta vez no Campo do Marambaia, próximo à Tinguá, onde também será realizada a Festa da Roça, evento organizado em conjunto com os agricultores da região. No domingo (11), um tributo a Belchior encerra as celebrações pela Semana do Meio Ambiente. O evento acontecerá na Serra do Vulcão, das 16h às 20h, e o público poderá contemplar o pôr-do-sol diretamente do Mirante da Igrejinha.









