Shopping Nova Iguaçu terá programação intensa para a Páscoa

O público verá a chegada do coelhinho, apresentação de teatro infantil e de coral, além de distribuição de ovos de chocolate via aplicativo O público verá a chegada do coelhinho, apresentação de teatro infantil e de coral, além de distribuição de ovos de chocolate via aplicativo

O Shopping Nova Iguaçu entrou no clima da Páscoa e está preparando uma programação inovadora para celebrar a data com a família iguaçuana. Quem anda pelo shopping já encontra uma decoração toda voltada para o tema, como espaços instagramáveis, todos decorados para fotos e vídeos.





Mas a grande aposta deste ano é a chegada do Coelho da Páscoa na companhia do Super Laranja, mascote do Shopping Nova Iguaçu, que acontece já neste sábado, dia 1º de abril. A ação será realizada no G2, onde a criançada vai poder tirar fotos com os personagens e ainda ganharão um brinde da dupla. A ação será realizada das 14h às 16h e para participar, basta se inscrever no aplicativo do shopping no dia do evento e resgatar o cupom.







Lazer e entretenimento para encantar o público

A programação segue durante e a Semana Santa e na sexta-feira, dia 7 de abril, o Shopping Nova Iguaçu vai receber a apresentação do Coral da Igreja Batista Atitude de Nova Iguaçu, no Palco da Praça de Alimentação, localizado no 3º piso, às 19h. E no sábado, dia 8 de abril, às 16h, o público contará com a peça teatral sobre o rapto do Coelho da Páscoa, com participação do mascote Super Laranja.





Para assistir as apresentações da peça teatral e do coral, é preciso baixar o aplicativo do Shopping Nova Iguaçu na Play Store e fazer o download, que está disponível para Android e IOS. Após fazer o cadastro, acesse Evento de Páscoa, na aba “Eventos”. Ao acessar o app, o cliente pode resgatar o seu cupom de participação gratuitamente. No calendário, basta escolher a opção e fazer a inscrição. Após a mensagem “A sua inscrição foi feita com sucesso!” aparecerá a visualização do ingresso em QR Code. Em seguida, basta apresentar o seu ingresso no App do Nova Iguaçu e curtir o evento.





SERVIÇO – Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 - Bairro da Luz - Nova Iguaçu – RJ

Foto com coelho e Super Laranja: 1º de abril, das 14h às 16h.

Coral - 7 de abril, às 19h

Teatro – 8 de abril, às 16h.