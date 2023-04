Família de técnica de enfermagem denúncia cirurgião e clínica em Nova Iguaçu de erro médico

O cirurgião plástico de uma clínica estética particular de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, está sendo acusado, por familiares da técnica de enfermagem Jéssica de Souza Machado, 31 anos, de ter cometido um erro médico durante uma lipoaspiração. O cirurgião plástico de uma clínica estética particular de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, está sendo acusado, por familiares da técnica de enfermagem Jéssica de Souza Machado, 31 anos, de ter cometido um erro médico durante uma lipoaspiração.





A Polícia Civil está investigando a denúncia feita pelos parentes da paciente, que está internada há mais de um mês no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, após a realização do procedimento. A defesa dos envolvidos nega as acusações e alega que a vítima não cumpriu com o pós-operatório.





No último sábado (01/04), a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia da Posse (58ª DP), sendo encaminhado posteriormente para a unidade de em Comendador Soares (56ª DP).





De acordo com a cunhada de Jéssica, Thayane Freitas, o procedimento estético aconteceu no dia 8 de fevereiro, com o cirurgião plástico Jaime, na clínica particular. Ela afirma que o corpo da técnica de enfermagem apresentou necroses oito dias após a cirurgia, além de manchas pretas e áreas em carne viva. Questionado pela própria paciente, o profissional teria respondido que tais efeitos poderiam ser normais no pós-operatório.





"A Jéssica foi fazer um procedimento em uma clínica de estética em Nova Iguaçu. Dois dias depois, o corpo dela necrosou. No terceiro dia, o corpo estava todo preto. Ela entrou em contato com o médico e ele disse que era normal, que a queimação que ela estava sentindo era normal e sintoma do pós-operatório. Ele disse ainda que depois ia melhorar e curar. Dez dias depois da operação, apareceu um buraco na barriga dela", contou Thayane.





A cunhada de Jéssica explicou que Jaime chegou a chamar a paciente para fazer a retirada da parte necrosada e suturar a ferida, mas que, doze dias após a cirurgia, a técnica de enfermagem continuava sentindo febre e dores fortes. Preocupada, ela ligou novamente para o cirurgião plástico que, em um primeiro momento demonstrou solidariedade, mas sumiu sem dar satisfação, segundo os parentes.





"Ele falou pra ela que era melhor internar em um hospital de referência da cidade, mas o plano não iria cobrir. Ela havia pago R$ 9 mil com a cirurgia e não tinha mais dinheiro para se internar. Ele disse para irmos ao Souza Aguiar. O doutor veio, conversou com a gente e falou que iria dar suporte e transferi-la para o hospital. No outro dia, ele viajou e apareceu apenas no dia 1º de março ligando e perguntando como ela estava. Foram 10 dias sem assistência. A última foi no dia 22 de fevereiro. A presença dele não interferiu em nada, porque a equipe do Souza Aguiar é que a ajudou", completou a cunhada.





Thayane reforçou que Jéssica respeitou as orientações do pós-operatório e fez uma drenagem indicada pelo cirurgião. A paciente conheceu o médico através das redes sociais e de uma indicação de uma conhecida, que também fez um procedimento estético com Jaime.





A técnica de enfermagem deu entrada no Souza Aguiar na noite do dia 23 de fevereiro, segundo Thayane. Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a paciente está recebendo os cuidados necessários e encontra-se estável.





O advogado que representa o cirurgião plástico e a clínica de estética, Thiago Soares, disse que a acusação de erro médico é leviana. Segundo a defesa, os sintomas começaram aparecer em Jéssica 14 dias após a cirurgia e Jaime se colocou à disposição para qualquer dúvida.





"Ele fez a cirurgia e até uma semana depois estava tudo perfeito, não havia nenhuma anomalia. Ocorre que essa reação no corpo dela se deu depois de 14 dias. Alegar que foi um erro médico é leviano. O doutor Jaime é um estudioso e, mesmo quando ela relatou o problema, ele se colocou à disposição e relatou que possui um seguro caso fosse comprovado algum erro. Ela poderia ter alguma alergia e não ter relatado. Alegar que foi um erro médico é prematuro e temerário", disse Soares, que acrescentou que a técnica de enfermagem não cumpriu o pós-operatório receitado.





Jaime tem certificado do Colégio Brasileiro de Cirurgia Plástica (CBCP) e está apto no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj). A clínica em Nova Iguaçu, onde o médico é diretor técnico, está regularizada no conselho.





Na última sexta (31), Thayane também denunciou o caso no site do Ministério Público. O MPRJ informou que recebeu a comunicação feita por meio da ouvidoria e o procedimento foi distribuído para a 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial do Núcleo Duque de Caxias, que irá analisar o material e adotar as medidas cabíveis.