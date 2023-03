Nova Iguaçu recebe maior festival de café do RJ neste fim de semana

O 3º Festival do Café de Nova Iguaçu acontece dias 1 e 2/4 No mês em que se comemora o Dia Mundial do Café (dia 14/4), a maior feira de café...



O 3º Festival do Café de Nova Iguaçu acontece dias 1 e 2/4

No mês em que se comemora o Dia Mundial do Café (dia 14/4), a maior feira de cafés especiais do Rio de Janeiro estará no TopShopping, neste fim de semana (dias 1 e 2/4), no 3º Festival do Café de Nova Iguaçu. O objetivo é não só atender os amantes de café, mas também promover a cultura da bebida, com direito a uma programação diária com oficinas e palestras.





O evento acontece das 10h às 20h no sábado, e das 12h às 20h no domingo, na Praça de Eventos do 1º piso do shopping. A entrada é gratuita, mas as vagas para as palestras são limitadas. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail: contato@festivaldocafe.com.br.





Com cerca de 20 expositores, o evento traz diversas óticas do universo dos cafés especiais para o público que gosta da bebida. Um grande encontro para conectar e gerar oportunidades para todo o seguimento de cafés especiais. Além de reunir uma seleção de expositores, o Festival do Café é uma feira de experiências, com a participação de pequenos produtores de cafés especiais, cafeterias, torrefações e gastronomia harmonizada, como: queijos, doces, cervejas com café e artesanatos feitos com cafés.









Sábado – dia 1/4:

14h: O que são cafés especiais.

15h: Cafés especiais do Rio de Janeiro.

16h: Música ao vivo.

19h: Oficina: Como preparar o melhor café em casa.

20h: Experiência sobre torra de cafés.





Domingo – dia 2/4:

14h: Café especial no Brasil.

15h: Oficina de drinks com café.

16h: Música ao vivo.

19h: Oficina de métodos de preparo.

20h: Experiência sobre torra de cafés.





SERVIÇO:

3º Festival do Café no TopShopping: exposição e venda de diversos tipos e sabores de café, palestras e oficinas. Neste sábado e domingo (dias 1 e 2 de abril), na Praça de Eventos do 1º piso do Shopping (Av. Gov. Roberto Silveira, 540 – Centro. Nova Iguaçu). Sábado, das 10h às 20h, domingo, das 12h às 20h. Entrada gratuita.