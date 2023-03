Instagram é a rede social preferida dos empreendedores do Rio de Janeiro, diz levantamento do Sebrae

WhatsApp é o canal preferido de vendas no estado Cada vez mais, os empreendedores no Estado do Rio de Janeiro utilizam redes sociais para se...

WhatsApp é o canal preferido de vendas no estado

Cada vez mais, os empreendedores no Estado do Rio de Janeiro utilizam redes sociais para seus negócios. Das redes sociais disponíveis, o Instagram lidera como o preferido de quem empreende. Noventa e cinco por cento dos pequenos negócios contam com perfil nessa rede. O Facebook é o segundo colocado com 61%, seguido por site próprio com 28%, LinkedIn com 14%, YouTube com 9% e Twitter com 6%. É o que aponta o levantamento do Sebrae.





“Houve uma verdadeira mudança de postura tanto do empreendedor quanto do potencial cliente. A internet e a conectividade ajudaram muito com um posicionamento rápido de mercado e de novas conquistas comportamentais. Percebemos que os empreendedores que se adaptaram às novas diretrizes, conseguiram se posicionar de forma favorável e enxergaram os desafios como oportunidades”, conta a gerente de Inovação e Soluções do Sebrae Rio, Raquel Abrantes.





Já 70% dos pequenos negócios do Estado do Rio usam o WhatsApp para vendas nos canais digitais, seguido por redes sociais no geral com 40%, site próprio com 15% e marketplace com 13%.





“Após investir em inovação, 45% utilizam software de gestão e 51% personalizam produtos e serviços, pois entendem a importância do planejamento para os seus negócios. Também não podemos esquecer do queridinho do momento, o TikTok Business, que vem avançando e surpreendendo com a modalidade, com um posicionamento cheio de informações e possibilidade de negócios”, complementa Raquel.