Incêndio atinge lojas no Centro de Nova Iguaçu

Um incêndio de grandes proporções atinge parte de um prédio comercial de seis pavimentos no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira. O fogo começou no Shopping Nou, a antiga loja Shopping Vida, que fica na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no Calçadão de Nova Iguaçu. Parte da estrutura do imóvel desabou. Não houve, no entanto, vítimas fatais. Quatro pessoas foram socorridas por choque emocional e inalação de fumaça, sendo liberadas no local. Parte das Lojas Americanas também foi atingida pelas chamas.





O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 8h45. Para combater o fogo, quarteirões em volta do prédio comercial foram evacuados e isolados por agentes da Polícia Militar. Duas ambulâncias dos bombeiros e duas da Samu permaneciam no local do incêndio por volta das 13h. Atuam no local equipes dos quartéis de Nilópolis, Belford Roxo, Caxias, Irajá, Grajaú, Magé, Campinho e Penha.





Segundo relatos, o fogo começou a ser observado por quem passava no local pouco antes das 8h. Com o aumento das chamas, outras lojas da região também foram fechadas. No local, centenas de pessoas assistem ao incêndio e acompanham a atuação do Corpo de Bombeiros. O trabalho de contenção das chamas, segundo a Defesa Civil de Nova Iguaçu, vai se estender pela noite desta quarta-feira.





Durante o incêndio, uma gestante desmaiou e foi encaminhada para a Maternidade Mariana Bulhões. Na unidade, ela foi avaliada, medicada e recebeu alta. Além disso, um homem que passava de bicicleta próximo ao local do acidente caiu e bateu com a cabeça. Ele foi avaliado no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), o Hospital da Posse, onde fez exame de tomografia e também recebeu alta.





A fumaça podia ser vista em vários pontos da cidade e até mesmo em Mesquita, cidade vizinha. Nas redes sociais, as pessoas relataram o que viam na região. No Twitter, uma pessoa que passava pela rua diz ter visto o desespero dos funcionários da loja.





Moradores e pessoas que trabalham em Nova Iguaçu também comentaram, nas redes sociais, o nó causado pelo incêndio no trânsito do Centro do município, região com alto movimento de carros.

Incêndio atinge lojas em Nova Iguaçu Foto: Divulgação: Fabio Leon



Agentes do Segurança Presente em Nova Iguaçu auxiliavam a atuação do Corpo de Bombeiros no Calçadão. Em conjunto com policiais militares do 20º BPM (Mesquita) e do Proeis, a equipe isolou a área para prevenir saques a outros estabelecimentos e garantir a segurança dos pedestres. Os agentes também evacuaram os quarteirões para facilitar a chegada dos bombeiros.





Equipes das Secretarias Municipais de Serviços Públicos e de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana de Nova Iguaçu interditaram quatro ruas: Avenida Marechal Floriano Peixoto (entre a ruas Dom Walmor e a Coronel Francisco Soares); Rua Dr. Barros Junior (entre a Via Light e a rua Governador Amaral Peixoto); Rua Otávio Tarquino (entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e a Via Light); e a Rua Governador Amaral Peixoto (entre as ruas Quintino Bocaiuva e Barros Júnior).