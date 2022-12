Nova Iguaçu ganha mais três escolas sustentáveis e tecnológicas

A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) inaugurou, nesta quinta-feira (08/12), mais três Escolas de Novas Tecnologias e Oportunidades (E-Tecs), em Nova Iguaçu. Com esta nova entrega, chegam a dez os Cieps revitalizados na Baixada Fluminense de um total de 18 unidades que a região vai receber, atendendo mais de 10 mil alunos. A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) inaugurou, nesta quinta-feira (08/12), mais três Escolas de Novas Tecnologias e Oportunidades (E-Tecs), em Nova Iguaçu. Com esta nova entrega, chegam a dez os Cieps revitalizados na Baixada Fluminense de um total de 18 unidades que a região vai receber, atendendo mais de 10 mil alunos.





Desta vez, serão beneficiados mais de 2 mil estudantes do Ciep E-Tec 167 Jardim Paraíso, no bairro Jardim Guandu, do Ciep E-Tec 394 Vereador Cândido Augusto Ribeiro Neto, na Estrada da Palhada, e do Ciep E-Tec 196 São Teodoro, no Jardim Boa Esperança. Desde julho, já foram reinauguradas 20 E-Tecs na capital e no interior. A meta é modernizar 50 Cieps da rede estadual dentro do maior projeto de educação no Estado do Rio de Janeiro das últimas décadas.





As novas unidades totalmente revitalizadas contarão com espaços tecnológicos e sustentáveis para que os alunos tenham acesso ao que há de mais inovador em educação, em um ambiente de aprendizagem moderno e inclusivo. As mudanças na estrutura física e pedagógica dos Cieps fazem parte do pacote de investimentos realizados pela Seeduc para melhorar a qualidade do ensino público fluminense.





Todas as unidades são sustentáveis e receberam painéis solares, foram equipadas com sistema de reuso de água, coleta seletiva de lixo e horta comunitária e composteira que irão reforçar a alimentação dos estudantes e de suas famílias. Além disso, as escolas terão internet de alta qualidade, lousas digitais e áreas destinadas às atividades de produção audiovisual – as chamadas salas makers, ambientes que incentivam a criatividade, o estudo por projetos e os aproximam do mundo do trabalho.





Nesta primeira fase, o ensino será em tempo integral para as turmas do 1º ano, que terão aulas de artes, robótica, games, educação ambiental, empreendedorismo entre outras. A ampliação da carga horária será estendida aos demais anos a partir do ano que vem.