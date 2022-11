Projeto de empreendedorismo capacita alunos e professores da rede municipal de Nova Iguaçu

Professores e alunos das escolas municipais de Nova Iguaçu participaram, na última sexta-feira (25), do encerramento do programa Jovens Empr...





Professores e alunos das escolas municipais de Nova Iguaçu participaram, na última sexta-feira (25), do encerramento do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos - JEPP, promovido pelo Sebrae em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED). O evento foi realizado na Casa do Professor, sede da SEMED, e culminou com a apresentação de trabalhos realizados pelos estudantes ao longo dos últimos meses e com a palestra de Márcio Cerbella, instrutor do Sebrae.





A proposta do JEPP é trabalhar a educação empreendedora nas escolas, para que cada aluno busque o autoconhecimento e desenvolva a autonomia, a criatividade e o espírito de coletividade, habilidades essenciais para a gestão da própria vida. Para isso, quase 100 professores foram capacitados para que pudessem replicar o conhecimento adquirido nas salas de aula. Desta forma, mais de 3.600 estudantes do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental participaram do projeto.









“Esta foi a primeira vez que recebemos o JEPP, mas certamente não será a última. Ações como esta são fundamentais para o desenvolvimento da educação empreendedora e podem ser de grande importância na vida das nossas crianças e até mesmo dos nossos professores”, destaca a secretária municipal de Educação Maria Virgínia Andrade Rocha, revelando que em 2023 o projeto será levado a outros anos de escolaridade para que mais crianças sejam alcançadas.





As turmas do 4° ano trabalharam o tema “Produções Culturais Criativas”. Os participantes criaram um evento de produção cultural para convidados, alunos e professores da escola. Já no 5° ano, foi trabalhado o tema “Sabores e Cores Regionais” e as turmas montaram uma área de alimentação, chamada Espaço Gastronômico, priorizando a oferta de alimentos saudáveis e regionais.









De acordo com Fernanda Lisboa, gestora estadual do Programa de Educação Empreendedora do Sebrae, o objetivo do JEPP é estimular o empreendedorismo dentro das instituições de ensino. “Queremos estimular competências empreendedoras, o protagonismo, a autonomia do aluno para a resolução de problemas, fazendo com que os jovens possam se organizar, se planejar e buscar atitudes empreendedoras”, explica Fernanda.





Além dos alunos do 4º e 5º anos, estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos) também participaram do JEEP. Juliana Fontoura, gestora regional do projeto, explica que muitos deles acreditavam que para empreender era preciso ser um empresário, dono de um grande negócio.