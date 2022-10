Viúva e pai de santo são presos por matar motorista de aplicativo e esconder corpo

Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital cumpriram mandados de prisão temporária contra duas pessoas, envolvidas na morte de Alberto de Oliveira Gomes, o motorista de aplicativo que foi encontrado morto sem uma das mãos. A própria viúva e um pai de santo são acusados de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. De acordo com as investigações, a motivação para matar o companheiro era para que ela recebesse dois seguros de vida que totalizam R$ 600 mil. Os acusados foram identificados como Andreia Ramos e Marcos Filipe. Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital cumpriram mandados de prisão temporária contra duas pessoas, envolvidas na morte de Alberto de Oliveira Gomes, o motorista de aplicativo que foi encontrado morto sem uma das mãos. A própria viúva e um pai de santo são acusados de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. De acordo com as investigações, a motivação para matar o companheiro era para que ela recebesse dois seguros de vida que totalizam R$ 600 mil. Os acusados foram identificados como Andreia Ramos e Marcos Filipe.





O corpo da vítima foi localizado com uma das mãos amputadas, por volta de 14h30 do dia 4 de outubro, em uma área de mata fechada, no Alto da Boa Vista, e segundo a Polícia, o cadáver já estava em adiantado estado de decomposição. O corpo estava no interior da mata, com acesso pela Estrada Dona Castorina, e o fato foi comunicado à delegacia por policiais militares do 6° BPM (Tijuca).





Na ocasião, Andreia foi até a Delegacia prestar depoimento e relatou ser companheira do motorista há quase quatro anos, morando com ele em uma residência no Centro da cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense. Ela relatou aos policiais que, por volta das 13h00 do dia 26 de setembro, os dois foram até um Shopping em Nova Iguaçu, para comprar o enxoval do filho que pretendiam adotar. Depois disso, Alberto foi trabalhar e, a partir daí, ela não conseguiu mais contato com o mesmo.





No dia seguinte, ainda sem notícias do companheiro, Andreia disse ter ido à 53ª DP (Mesquita), onde registrou seu desaparecimento, e passou a divulgar o caso nas redes sociais. No dia 30, a mulher afirmou ter recebido, por meio de um grupo de WhatsApp, fotos de PMs recuperando o veículo do companheiro, no Alto da Boa Vista. Quatro dias depois, ela contou ter ido até o mesmo local com um homem, achado o cadáver e acionado então o Corpo de Bombeiros. A viúva ainda garantiu que ele era uma pessoa boa, trabalhadora e não possuía inimigos, não sabendo informar quem podia tê-lo matado.







A versão dada por ela de que o casal mantinha um relacionamento tranquilo foi contestada pelos filhos da vítima, que também prestaram depoimentos à Polícia. Eles relatam que a relação dos dois era conturbada, agressiva e marcada por ofensas mútuas. Para um deles, Andreia teria ligado para contar do desaparecimento do motorista. Ao chegar na residência do pai, Alberto Júnior disse ter encontrado o pai de santo, Marcos Filipe, na casa. O rapaz ainda afirmou que o motorista de app possuía duas apólices de seguro que totalizavam R$ 600 mil, nas quais a mulher figurava como única beneficiária. A versão dada por ela de que o casal mantinha um relacionamento tranquilo foi contestada pelos filhos da vítima, que também prestaram depoimentos à Polícia. Eles relatam que a relação dos dois era conturbada, agressiva e marcada por ofensas mútuas. Para um deles, Andreia teria ligado para contar do desaparecimento do motorista. Ao chegar na residência do pai, Alberto Júnior disse ter encontrado o pai de santo, Marcos Filipe, na casa. O rapaz ainda afirmou que o motorista de app possuía duas apólices de seguro que totalizavam R$ 600 mil, nas quais a mulher figurava como única beneficiária.





Já uma outra filha da vítima, Bruna Gomes, recebeu uma ligação de Andreia no dia 4, em que ela informava que havia contratado dois homens e que os mesmos localizaram o corpo de Alberto no interior da mata. Ele, segundo ela, apresentava sinais de que havia “apanhado muito antes de morrer”.







Também na delegacia, bombeiros lotados no quartel do Alto da Boa Vista e responsáveis pela ocorrência relataram que, após serem abordados por Andreia, foram até o local onde havia sido localizado o corpo de Alberto. Chegando lá, os militares contaram que um homem negro, de aproximadamente 40 anos, afirmou que o encontro do cadáver se deu com o auxílio de uma “pomba gira”, que lhe indicara onde procurar. Também na delegacia, bombeiros lotados no quartel do Alto da Boa Vista e responsáveis pela ocorrência relataram que, após serem abordados por Andreia, foram até o local onde havia sido localizado o corpo de Alberto. Chegando lá, os militares contaram que um homem negro, de aproximadamente 40 anos, afirmou que o encontro do cadáver se deu com o auxílio de uma “pomba gira”, que lhe indicara onde procurar.





Dois irmãos, que trabalham como caseiros próximo desse ponto, na Estrada da Vista Chinesa, também foram identificados pelos agentes . Em depoimento, um deles contou ter visto, no dia 26 de setembro, um carro parado no local com um senhor sentado no meio-fio e uma mulher loira em pé. O funcionário teria oferecido ajuda, colocado o homem dentro do veículo e sido informado por ela que ele, que aparentava estar grogue, estava bêbado.







O outro caseiro afirmou ter visto, horas mais tarde, o carro que seu irmão mencionou abandonado na rua, tendo sido rebocado dias depois. O homem também contou ter presenciado, no dia 4 de outubro, outro veículo parar no mesmo lugar, onde desembarcaram três homens e uma mulher loira. Enquanto dois deles desceram a mata com cordas, ela gritava: “Encontraram?”. Estando a somente cerca de 30 metros dali, ele disse ter percebido não ter havido demonstração de tristeza diante da localização do cadáver. Ambas as testemunhas reconheceram Andreia em fotos apresentadas na delegacia. O outro caseiro afirmou ter visto, horas mais tarde, o carro que seu irmão mencionou abandonado na rua, tendo sido rebocado dias depois. O homem também contou ter presenciado, no dia 4 de outubro, outro veículo parar no mesmo lugar, onde desembarcaram três homens e uma mulher loira. Enquanto dois deles desceram a mata com cordas, ela gritava: “Encontraram?”. Estando a somente cerca de 30 metros dali, ele disse ter percebido não ter havido demonstração de tristeza diante da localização do cadáver. Ambas as testemunhas reconheceram Andreia em fotos apresentadas na delegacia.





Ao ser indagado sobre o crime, Marcos Filipe afirmou que, no dia do suposto desaparecimento de Alberto, estava em seu barracão espírita com Andreia. Ele contou ter realizado sua rotina de consultas, búzios, dentre outros trabalhos, com a ajuda da mulher, que seria sua filha de santo, até as 22h30. Segundo o inquérito, ela estava no Alto da Boa Vista naquele horário, e as informações prestadas por ele evidenciam seu envolvimento direto nos crimes que estão sendo investigados.







“Importante ressaltar ainda que Andreia franqueou acesso ao seu telefone celular aos policiais desta delegacia e foi verificado que no dia do fato ela se comunica, por ligações telefônicas, a todo momento com Marcos Filipe, inclusive a partir das 16h em diante, período este em que ele alega estar junto com ela, conforme prints constantes na informação policial”, destaca um trecho da representação pela prisão temporária de ambos. “Importante ressaltar ainda que Andreia franqueou acesso ao seu telefone celular aos policiais desta delegacia e foi verificado que no dia do fato ela se comunica, por ligações telefônicas, a todo momento com Marcos Filipe, inclusive a partir das 16h em diante, período este em que ele alega estar junto com ela, conforme prints constantes na informação policial”, destaca um trecho da representação pela prisão temporária de ambos.





“Eu achava que ela pudesse ter relação com a morte do meu pai, mas não podia acusar sem provas. A desconfiança surgiu porque as histórias contadas eram totalmente mal organizadas desde o início. Tinham muitas versões, até que ela começou a pedir dinheiro para o enterro e então descobrimos os seguros de vida, que estavam bloqueados devido à investigação. Como ela precisava do corpo para conseguir o pagamento, ainda achou o corpo próximo de onde estava o carro, sendo que ela não sabia, em tese, onde estava o carro”, afirmou o filho mais velho de Alberto, Alexandre de Azevedo Gomes, em entrevista ao GLOBO.





“Não sabemos ainda o motivo concreto do crime, mas suspeitamos que ela tenha matado justamente por conta dos seguros de vida. Agora, estou com uma mistura de sentimentos. Como pode assassinar meu pai pelo dinheiro? Ela tem que ficar presa por muito tempo. A justiça está começando a ser feita”, complementou Bruna Pereira Gomes.