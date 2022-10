Projeto social forma orquestra com 40 crianças e jovens de baixa renda

A Orquestra Jovem da Guanabara é uma iniciativa da Agência do Bem com patrocínio da Petrobras A Agência do Bem, em parceria com a Petrobras,...



A Agência do Bem, em parceria com a Petrobras, acaba de formar uma orquestra composta por 40 crianças e jovens entre 7 e 17 anos das regiões de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Magé, Guapimirim, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. Para integrar a nova Orquestra Jovem da Guanabara, os músicos mirins passaram por um processo de audição e foram selecionados de acordo com os instrumentos: violino, viola, violoncelo, trompete, trompa, trombone e tuba. O grupo é uma extensão das Escolas de Música e Cidadania, projeto que tem como objetivo promover a inclusão social de crianças e jovens de baixa renda por meio da música.





Com ensaios duas vezes na semana, os integrantes da nova orquestra terão a oportunidade de se apresentar em espaços culturais do Rio de Janeiro. Além disso, a Agência do Bem vai fornecer bolsa-auxílio para cada jovem e figurino de gala para futuros concertos, dando todo o suporte necessário para que os alunos possam se desenvolver como músicos e construir uma carreira profissional no ramo artístico.





Davy Costa, aluno do polo de Magé da Escola de Música e Cidadania, conta como foi a experiência de entrar na orquestra: “Fiquei um pouco nervoso na audição, mas quando recebi a notícia que fui um dos selecionados, fiquei muito feliz com o resultado positivo”. Sobre o desejo de seguir a carreira musical, o menino afirma que quer fazer faculdade de música e que sonha em se apresentar no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. “Esse projeto mudou totalmente as nossas vidas. Ele vai ser o primeiro músico da família e isso nos enche de felicidade”, comenta Sandra Mara, mãe de Davy.





A partir deste ano, o projeto Escolas de Música e Cidadania passou a contar com patrocínio da Petrobras, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, após ser aprovado na seleção pública do Programa Socioambiental. Com o apoio, foram abertos oito novos polos em municípios do entorno da Baía de Guanabara, beneficiando populações de baixa renda. Com essa expansão, a iniciativa atingiu a marca histórica de 27 polos ativos no Brasil.





“O patrocínio da Petrobras foi fundamental para ampliarmos a atuação do projeto no Rio de Janeiro, levando a nossa metodologia para outros municípios. Com o apoio, ainda foi possível a criação da Orquestra Jovem da Guanabara, que é um grande incentivo para os alunos das Escolas de Música e Cidadania que desejam se tornar profissionais e viver da música. Estamos todos muito animados com a nova orquestra e ansiosos para o primeiro concerto, que deve acontecer até o final do ano”, comenta Alan Maia, fundador da Agência do Bem.





Sobre a Agência do Bem

A Agência do Bem é uma organização da sociedade civil de interesse público, sem fins lucrativos, que tem como missão promover o desenvolvimento humano, visando a cidadania plena de populações de baixa renda por meio da educação, de forma transparente e sustentável. Iniciou suas atividades em 2005 na Comunidade de Vargem Grande, no Rio de Janeiro, e atualmente possui 27 polos comunitários de atuações na região metropolitana do Rio de Janeiro e em outros cinco estados do Brasil, além de apoiar iniciativas de 90 parceiros espalhados pela Região Metropolitana do Rio de Janeiro e de São Paulo.