De tributo a Rita Lee a teatro infantil: outubro no Shopping Nova Iguaçu tem programação para a família toda

O mês das crianças está recheado de muita diversão no Shopping Nova Iguaçu. A programação inclui espetáculos infantis e até um tributo à rainha do rock brasileiro, Rita Lee. Já o conhecido festival infantil Quem Dança é Mais Feliz acontece nos dias 9 e 23 de outubro, a partir das 12h30 no palco da praça de alimentação. A participação é por ordem de chegada.





Programação infantil

Outubro será especial no empreendimento da Baixada Fluminense, com uma intensa programação infantil. Na sexta-feira (07), às 19h30, o palhaço Topetão e sua turma vão comandar um show com muita música e dança no palco da praça de alimentação. No sábado (08), os pequenos vão se divertir com a peça infantil Moana, inspirada na animação que fez grande sucesso no cinema. Já no dia 11, véspera de feriado, às 19h30, é a vez do musical Naruto, baseado no desenho japonês que é febre entre a meninada. No dia 12, Dia das Crianças, o Shopping Nova Iguaçu vai promover, às 14h, uma oficina de fantoches para os pequenos brincarem. Mais tarde, às 15h, a diversão fica por conta da recreação lúdica, com brincadeiras caprichadas para a garotada, com a presença do mascote Super Laranja.





O Now United Rio Cover será a grande atração do dia 14, apresentando os maiores sucessos do grupo de adolescentes que reúne integrantes de vários cantos do planeta. O show acontece às 19h30, no palco da praça de alimentação. No dia 15, o Shopping Nova Iguaçu recebe o espetáculo Encanto, que narra a história de uma família na qual cada integrante recebe um dom, inclusive o da cura. No dia 16, às 14h, o empreendimento realiza atividades como circuito infantil e recreação com brinquedos infláveis. Também haverá distribuição de brindes. A criançada vai se divertir, no dia 22, com as aventuras de A Pequena Sereia. No dia 28, o shopping recebe o musical Shrek, às 19h30. O espetáculo conta a história do ogro que se apaixona pela princesa Fiona. As sessões acontecem na praça de alimentação e não é necessário se inscrever previamente.





Aos sábados, a partir das 15h, os pequenos podem aproveitar a recreação lúdica, com brincadeiras caprichadas, além de contação de história realizada na livraria Saraiva, às 17h.





Atrações musicais

A programação musical do mês fica por conta da Quinta no Palco, que acontece às quintas-feiras, às 19h30, no palco da praça de alimentação. Na próxima quinta-feira (6), a banda Back in Beatles faz um tributo a uma das maiores bandas de rock do mundo. No repertório estão canções como Help, Let It Be e Come Together. Já no dia 13 é a vez da banda Banda Damaroo homenagear a principal estrela do rock brasileiro, Rita Lee, em uma apresentação cheia de hits, como Ovelha Negra, Mania de Você e Doce Vampiro. Finalizando o mês, a banda Highway Hits Cover and Versions apresenta o melhor do pop e rock clássico, trazendo versões de bandas como U2, Van Hallen, Marillion, Journey, Duran Duran, entre outras.





No dia 21, rola o baile da melhor idade, que reunirá apaixonados pela dança ao som de samba, bossa nova, soltinho, foxtrote, forró, bolero e todos os outros ritmos de dança de salão.





Feira no shopping

Nos próximos dias 7, 8 e 9, o Shopping Nova Iguaçu recebe o Festival Celebra. A feira, que busca impulsionar arte, cultura e o consumo consciente na região, oferece opções de artesanato, além de exposição de artes visuais e plásticas.





Nos dias 14, 15 e 16, a Feira Mixturando chega ao empreendimento trazendo o melhor da moda, beleza e vestuário. E fechando o mês, o shopping realiza a feira Salto Alto, especializada em peças de artesanato, nos dias 21, 22 e 23.





Serviço | Shopping Nova Iguaçu

Av. Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu – RJ Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h, com praça de alimentação abrindo às 10h e Baixo Pedreira das 12h às 23h. Domingos e feriados, das 13h às 21h; praça de alimentação das 12h às 22h e Baixo Pedreira das 12h às 23h.