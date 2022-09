Shopping Nova Iguaçu recebe shows de stand-up comedy no mês de setembro

As sextas-feiras estão mais felizes e animadas no Shopping Nova Iguaçu. O empreendimento vai reunir grandes nomes da comédia brasileira em s...



As sextas-feiras estão mais felizes e animadas no Shopping Nova Iguaçu. O empreendimento vai reunir grandes nomes da comédia brasileira em shows gratuitos de stand-up. As apresentações acontecem no palco da praça de alimentação, sempre a partir das 19h30.





No dia 16, quem vai garantir boas risadas é Matheus Mad, roteirista do Porta dos Fundos e finalista do "Festival 10 anos de Comédia em Pé", onde se apresentou ao lado de Afonso Padilha, Fábio Porchat e Fernando Caruso. O comediante promete animar o público com o show Desordem. Logo após será a vez de Felipe Ruggeri, humorista que ganhou projeção no Prêmio Multishow de Humor e no Saco de Risadas do programa Domingão do Faustão. Claudio Torres Gonzaga, fundador do Comédia em Pé, finaliza a noite com um show imperdível.





No dia 23, Pri Castello Branco, atriz que participou do reality show Futuro Ex-Porta, chega ao Shopping Nova Iguaçu com seu primeiro show solo, Tô Quase Lá. Conhecido por seu humor irreverente, Marcelo Smigol sobe ao palco para apresentar o Vem Com Smigol, espetáculo que mistura stand-up comedy e talk show. Para fechar a noite, Marcos Machado subirá ao palco com o show Simplificando.





Finalizando o mês de setembro, no dia 30 o Shopping Nova Iguaçu recebe o eterno casseta Hélio de la Peña, veterano do humor. Neste dia, também se apresentam Jeffinho Farias, com o show Ponto de Vista, e Matheus Mad.





PROGRAMAÇÃO MUSICAL

A programação musical do Shopping Nova Iguaçu tem atrações para todos os gostos. A Quinta no Palco, que acontece às quintas-feiras, terá sets de MPB e rock. Nesta quinta (15), a cantora Alessandra Hora anima os iguaçuanos ao som de clássicos de Djavan, Legião Urbana e Cássia Eller. Já no dia 22, a banda Fusão Sonora apresenta um repertório com os clássicos do rock nacional e internacional. No dia 29, rola o baile da melhor idade, que reunirá apaixonados pela dança ao som de samba, bossa nova, soltinho, foxtrote, forró, bolero e todos os outros ritmos de dança de salão. Os shows começam às 19h30, no palco da praça de alimentação.





TEATRO INFANTIL

No dia 17, o shopping apresenta o espetáculo Branca de Neve, baseado no clássico conto de fadas. Já no dia 24, é a vez de Alice no País das Maravilhas, que conta a história de uma jovem que é transportada para um lugar fantástico. Os espetáculos acontecem no palco da praça de alimentação a partir das 16h.





RECREAÇÃO

A programação para os pequenos segue animada no Gigante da Baixada. Aos sábados, a partir das 15h, também no palco da praça de alimentação, as crianças podem aproveitar a recreação lúdica, com brincadeiras caprichadas. E, no dia 25, fechando o mês, o Shopping Nova Iguaçu realiza mais uma edição do já tradicional festival infanto juvenil Quem Dança é Mais Feliz, a partir das 12h30.





Serviço | Shopping Nova Iguaçu

Av. Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu – RJ Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h, com praça de alimentação abrindo às 10h e Baixo Pedreira das 12h às 23h. Domingos e feriados, das 13h às 21h; praça de alimentação das 12h às 22h e Baixo Pedreira das 12h às 23h.