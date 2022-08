'Benefício complementar': extra de R$ 200 já pode ser visto no extrato do app do Auxílio Brasil

A previsão de pagamento do complemento do Auxílio Brasil, de R$ 200, já pode ser consultada pelos beneficiários através aplicativo do progra...



A previsão de pagamento do complemento do Auxílio Brasil, de R$ 200, já pode ser consultada pelos beneficiários através aplicativo do programa, mesmo ainda faltando uma semana para que a parcela A previsão de pagamento do complemento do Auxílio Brasil, de R$ 200, já pode ser consultada pelos beneficiários através aplicativo do programa, mesmo ainda faltando uma semana para que a parcela do benefício referente à agosto comece a ser depositada.







O calendário inicia na próxima terça-feira, dia 9, e vai até 22 de agosto, de acordo com o número final do Número de Identificação Social (NIS). O calendário inicia na próxima terça-feira, dia 9, e vai até 22 de agosto, de acordo com o número final do Número de Identificação Social (NIS).





Neste mês, o valor passa dos atuais R$ 400 para R$ 600. No extrato, os R$ 200 a mais aparecem como "benefício complementar". A ampliação acontece em meio a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Eleitoral, que criou um estado de emergência para ampliar benefícios sociais às vésperas das eleições.





Também no mês de agosto, os beneficiários do Auxílio Brasil receberão um vale-gás maior. Como o benefício é depositado bimestralmente, a última vez em que foi liberado foi no mês de junho, pagando o valor de 50% da média nacional do preço do botijão de 13kg apurada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nos últimos seis meses.





Agora, as famílias vão receber um complemento de 50%, chamado de adicional extraordinário. Segundo portaria do Ministério da Cidadania, publicada no Diário Oficial da União no fim de julho, a liberação excepcional do vale-gás de 100% vale até o fim do ano, nos meses de agosto, outubro e dezembro.





O texto também determina que caso o valor médio pesquisado pela a ANP seja quebrado, o benefício será arredondado para cima. De acordo com dados do Sistema de Levantamento de Preços da agência, o valor médio de agosto, referente aos meses de fevereiro a julho, é de R$ 110,47, que deve ser arredondado para R$ 111. Na cidade do Rio, por exemplo, o preço médio atual do botijão é de R$ 101,48, também de acordo com dados apurados pela ANP entre os dias 24 e 30 de julho.





Para consultar a situação do benefício, basta acessar o aplicativo Auxílio Brasil, aplicativo Caixa Tem ou ligar para telefone 111. Em caso de dúvidas, o beneficiário também pode entrar em contato com o Ministério da Cidadania, pelo telefone 121.





Tanto o Auxílio Brasil quanto o vale-gás continuarão sendo sacados com o novo cartão com chip do programa social (que vem sendo entregue aos novos beneficiários, com previsão de atender 6,6 milhões de famílias) ou com o cartão do antigo Bolsa Família. Os beneficiários também podem utilizar o app Caixa Tem para pagamentos de contas e transferências bancárias.





A retirada é feita em agências da Caixa, correspondentes bancários e casas lotéricas de todo o país.





Veja o calendário de pagamento:





Final de NIS 1 - 09/08

Final de NIS 2 - 10/08

Final de NIS 3 - 11/08

Final de NIS 4 - 12/08

Final de NIS 5 - 15/08

Final de NIS 6 - 16/08

Final de NIS 7 - 17/08

Final de NIS 8 - 18/08

Final de NIS 9 - 19/08

Final de NIS 0 - 22/08