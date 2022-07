Programação de férias do Shopping Nova Iguaçu conta com festival de churrasco, teatro infantil e música ao vivo

Julho chegou e, com ele, as férias e a necessidade de distrair os pequenos. Mas os adultos também têm o direito de se divertir, é claro. A p...



Julho chegou e, com ele, as férias e a necessidade de distrair os pequenos. Mas os adultos também têm o direito de se divertir, é claro. A programação do Shopping Nova Iguaçu está especial, com atrações para baixinhos e crescidinhos.





Para os apaixonados por animais, a dica é a feira de adoção de pets, que acontece no próximo sábado (9), a partir das 11h, no 1º piso. Para adotar um animal, os interessados precisam ter mais de 18 anos e devem apresentar documento de identificação e comprovante de residência.





FESTIVAL NOVA IGUAÇU

No dia 17, domingo, a partir das 13h, o Shopping Nova Iguaçu recebe a 2º edição do Festival Nova Iguaçu. Entre as atrações estão Ludmila, Dilsinho, Lexa e Ferrugem. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://www.guicheweb.com.br/





MUSICAIS INFANTIS

Aproveitando o mês de férias, o Shopping Nova Iguaçu preparou uma programação recheada de atividades dedicadas aos pequenos. Na próxima sexta-feira (1º), o shopping promove o musical Shrek, que conta a história do ogro apaixonado pela princesa Fiona. Já no dia 8 é a vez do espetáculo Hogwarts, baseado na franquia de livros e filmes Harry Potter. No dia 15, o empreendimento recebe O Rei Leão, história do jovem leão Simba, que se sente culpado pela morte do seu pai, Mufasa. Os apaixonados por k-pop não podem ficar de fora da apresentação da BTS Cover, no dia 23, às 16h. No repertório estão músicas como Dynamite, Yet to Come e Butter.





No dia 29, o Shopping Nova Iguaçu recebe o musical Encanto, que narra a história de uma família na qual cada integrante recebe um dom, inclusive o da cura. Os espetáculos acontecem na praça de alimentação e têm início às 19h, exceto o show cover do BTS, que vai começar às 16h.





TEATRINHO PARA CRIANÇAS

Os sábados do mês de julho também serão animados. No dia 2, a peça O Mágico de Oz traz as aventuras da menina Dorothy ao lado de um homem de lata que procura um coração. Já o dia 9 é a vez de A Bela Adormecida encantar a todos. No dia 16, o shopping apresenta o espetáculo Pinóquio, que conta a história do boneco de madeira que realiza o sonho de virar gente. E fechando o mês, é a vez do Chá das Princesas, no dia 30. O espetáculo narra um encontro entre Cinderela, Branca de Neve e Ariel repleto de mistério e encanto. Os espetáculos começam às 16h, no palco da praça de alimentação.





Antes das apresentações, entre 15h e 16h, o Shopping Nova Iguaçu vai promover uma recreação lúdica, com brincadeiras caprichadas para a garotada, inclusive com a presença do mascote Super Laranja.





PROGRAMAÇÃO MUSICAL

A Quinta no Palco que, como o próprio nome já diz, acontece às quintas-feiras, traz atrações diversificadas. Nesta quinta-feira (7), o cantor Nuno Arcanjo apresenta o melhor do clássico rock e nacional dos anos 80 e 90. Já no dia 14 de junho, a Banda Capitães da Areia homenageia a britânica The Police, uma das maiores bandas dos anos 80. No repertório estão sucessos como “Every Breath You Take” e “Message In A Bottle”.





A banda Eutopia comemora 7 anos de estrada e anima os iguaçuanos com releitura de clássicos do rock nacional e internacional, como Coldplay, Paralamas, Rita Lee e Capital Inicial, no dia 21. No dia 28, às 18h, rola o baile da melhor idade, que reunirá apaixonados pela dança ao som de samba, bossa nova, soltinho, foxtrote, forró, bolero e todos os outros ritmos de dança de salão. A apresentação contará com a participação da banda Sobre as Ondas.





BLEND BBQ

Entre 22 e 24 de julho (sexta a domingo), o Shopping Nova Iguaçu vai receber a primeira edição na Baixada Fluminense do Blend BBQ Festival, o maior evento de churrasco a céu aberto da cidade. Diversas barracas vão oferecer cortes nobres de carne, ao som de muita música boa. A entrada é gratuita.





E, para fechar o mês, acontece no dia 31 de julho mais uma edição do já tradicional festival Quem Dança é Mais Feliz, a partir das 12h30.





Serviço | Shopping Nova Iguaçu

Av. Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu – RJ