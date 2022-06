Sebrae Rio passa dicas e orientações para quem deseja um novo emprego

Dia de 3 junho é celebrado o Dia do Profissional de RH O dia 3 de junho é celebrado o dia do Profissional de RH. Um profissional que é consi...



Dia de 3 junho é celebrado o Dia do Profissional de RH Dia de 3 junho é celebrado o Dia do Profissional de RH

O dia 3 de junho é celebrado o dia do Profissional de RH. Um profissional que é considerado um elemento estratégico para as organizações. Dentro do Estado do Rio de Janeiro, as micro e pequenas empresas são responsáveis por 8% das contratações feitas no ano passado na Região Sudeste. “Durante a crise, em nossas pesquisas, um dos pontos de maior preocupação do empreendedor era manter o seu quadro de funcionários. Por terem uma estrutura menor, essa relação se torna mais familiar”, diz Fernanda Piçarra, analista do Sebrae Rio.





Para orientar quem procura emprego e quem está empregado sobre as principais atribuições que as empresas procuram, o Sebrae Rio lista as qualificações procuradas pelas empresas.





Boa formação - Uma boa formação profissional é a primeira característica analisada em um currículo. O mercado mudou, ter somente uma graduação, já não é um diferencial para garantir uma excelente ocupação. A concorrência está maior a cada dia, é necessário buscar, desde cedo, valores que garantam um diferencial para a carreira. Fazer especialização, MBA e demais cursos para seu desenvolvimento são fundamentais para se tornar competitivo no mercado de trabalho e manter sempre em destaque sua empregabilidade.





Visão estratégica de mercado - É importante ter uma visão clara sobre a realidade da área em que atua. Esteja sempre atento às novidades, principalmente as econômicas e políticas. Leia muito, se atualize constantemente e o mais importante: observe o que a concorrência anda fazendo e como você pode se destacar perante ela.





Habilidade de relacionamento interpessoal - Uma característica valorizada por todas as empresas é o relacionamento interpessoal. Não adianta ter um ótimo currículo e uma sólida experiência, se você não tiver um perfil profissional capaz de trabalhar bem em equipe. Até mesmo os empreendedores precisam da ajuda de um grupo, com boas ideias a oferecer.





Profissionais que mantêm um bom relacionamento interpessoal e que conseguem se dar bem com as pessoas que o cercam, são admirados e conseguem construir um ambiente profissional agradável e propício ao alcance de resultados.





Abertura a mudanças - Uma característica fundamental, que desperta o interesse das empresas, é a capacidade de adaptação às mudanças. O profissional que consegue, não apenas se adaptar às mudanças como também enxergar as oportunidades vindas delas, tem mais sucesso. Manter uma atitude positiva pode trazer a chance de se qualificar e mudar a sua vida profissional — e pessoal — para melhor.





Mente criativa – Com as constantes mudanças e inovações que surgem a todo momento, as empresas buscam por profissionais criativos, que tragam ideias e diferenciais para atrair público e se destacar no mercado.





As empresas estão em busca por mentes revolucionárias, que fortaleçam a sua formação técnica com habilidades pessoais para apresentar melhorias e estratégias inovadoras. Uma mente criativa, capaz de criar produtos e serviços de que o consumidor ainda nem sabe que precisa.





Resiliência - O mercado de trabalho é instável e o dia a dia em uma organização, não é fácil, por esse motivo, um perfil resiliente é um dos mais buscados nos processos seletivos e um dos mais apreciados no ambiente de trabalho. Um bom profissional deve encarar os problemas com otimismo, lidar com a rotina de forma positiva, resistir às pressões externas e estar aberto a ouvir críticas como uma forma de melhorar e se aperfeiçoar constantemente.





Como ter sucesso em uma seleção:

Elaboração do Currículo: Inicie com a preparação do currículo, lembre-se o currículo é o seu cartão de visita, nele devem conter informações que sejam atraentes para o selecionador. Descreva, de forma objetiva e clara, sua experiência profissional, seus objetivos e seus principais resultados, escolaridade, cursos de desenvolvimento, idiomas, possíveis intercâmbios, trabalhos voluntários, publicação de arquivos etc, e não esqueça de incluir vários canais para contato. Não é obrigatário, mas se for incluir foto, que seja uma discreta e profissional. No entanto, seu currículo não pode ser muito extenso, procure compilar as informações em, no máximo, duas páginas.





Dicas de como realizar uma boa entrevista de emprego

Como se preparar: Pesquise sobre a empresa; Estude seu currículo; Reflita sobre seus diferenciais; Chegue cedo; Cuidado com aparência (seja mais formal).





Na abertura: Cumprimente o entrevistador; Sorria; Mantenha postura; Olhe para o entrevistador (se for mais de um, troque olhares com todos); Responda as perguntas com entusiasmo.





Como Agir: Seja sincero; Evite vícios de linguagem; Demonstre interesse; Valorize seus diferenciais (pontos fortes); Saiba falar sobre seus defeitos; Use situações reais (exemplificando as competências avaliadas); Mantenha a calma!





Dicas de como se comportar dentro do ambiente de trabalho

Adote uma postura proativa - Tenha sempre uma postura proativa no local em que você atua. É preciso ter disposição e se antecipar, a fim de encontrar soluções para problemas e eventuais dificuldades. Também é fundamental tomar a iniciativa para ajudar os colegas, se envolver com os projetos da equipe e propor ideias para melhorar processos e atividades da empresa.





Trabalhe com disciplina - Além da proatividade, é fundamental, para ter uma boa avaliação e crescimento na empresa, ser organizado e disciplinado. Isso aumenta a produtividade, beneficia o cumprimento de prazos e ações planejadas, entre outros benefícios.





Seja bem humorado - Bom humor é uma necessidade nas empresas. Quando estiver tendo um dia difícil, reflita se alguém do trabalho tem a obrigação de compartilhar as dificuldades com você. Contudo, cuidado com as brincadeiras. Um ambiente de trabalho descontraído é positivo desde que sejam feitas apenas brincadeiras saudáveis, sem constranger seus colegas e que promovam um ambiente alegre e equilibrado.





Atualize-se constantemente - Para se destacar no ambiente de trabalho, é fundamental manter-se sempre atualizado, seja na sua área de atuação, como também nos avanços tecnológicos. Procure participar de convenções, palestras e workshops relacionados à sua área e também em temas diversos para ampliar sua gama de informações e manter sempre a mente aberta. Desta forma, invista em seu desenvolvimento.





Tenha empatia – Todos os membros de uma equipe têm muito a ganhar se trabalharem para cultivar a empatia no trabalho. Se cada colaborador for capaz de compreender limitações e sentimentos dos colegas, as chances de desentendimentos caem significativamente e a produtividade tende a aumentar. O profissional que é capaz de ser empático será muito valorizado pela equipe e pela empresa.