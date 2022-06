Leite entre R$ 7 e R$ 10 assusta consumidores e gera memes na internet

A alta no preço do leite longa vida assustou consumidores e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais depois que o litro p...

A alta no preço do leite longa vida assustou consumidores e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais depois que o litro passou a ser encontrado nos mercados e padarias do Brasil entre R$ 7 e R$ 10 nas últimas semanas.





“Pelo amor de Deus! Alguém sabe me explicar o que está acontecendo? Por que raios o leite ficou o dobro do preço em uma semana?”, questionou uma internauta na terça-feira (28).





“Minha mãe hoje gritou no meio do mercado quando viu o preço do leite. Não é mentira. Estava quase R$ 9”, escreveu um perfil no Twitter na segunda-feira (27).





As vacas estão pastando ouro, e o povo vai comer capim com o preço do leite a quase 10,00 #BDSP #TVTem #JN pic.twitter.com/RNHWH1UloS — Ale 🌵 (@alesdamata) June 29, 2022









Chocada com o preço do leite 6,98 o mais barato que achei no supermercado 🤡💔 — TATA (@thallyta_karen) June 29, 2022





O preço do leite costuma subir durante a entressafra, que vai de abril até junho, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). É quando o clima mais seco prejudica a disponibilidade e a qualidade das pastagens.





Com inflação acumulada de 21,26% no acumulado de 12 meses – índice que chega a 29,28% no caso do leite longa vida – o aumento de preços dos produtos lácteos ganhou novo fôlego, com a chegada da estação seca e a maior dificuldade da indústria em obter a matéria prima no mercado nacional e internacional. Só em maio, a alta do produto foi de 4,65%, segundo o IPCA, Índice oficial de inflação, medido pelo IBGE.





“Houve essa aceleração maior no período mais recente por dois motivos: um é a própria falta de leite, comparado ao mesmo período ano passado. O outro fator é o período que estamos atravessando, que é o auge da entressafra. Junho é o mês de menor produção no Brasil e obviamente é mais um fator para que haja uma pressão altista nas cotações”, explica o pesquisador do Centro de Inteligência do Leite da Embrapa Gado de Leite (Cileite), Glauco Rodrigues Carvalho, ao destacar uma queda de 10,3% na captação de leite nacional nos primeiros três meses do ano – maior queda da série histórica, iniciada em 1997.





Neste ano, lidar com a entressafra ficou ainda mais complicado para o produtor, o que faz refletir nos preços nos mercados, afirma a pesquisadora do Cepea Natália Grigol. Ela aponta mais dois motivos para a alta do leite:





os efeitos do fenômeno La Ninã, sobretudo no final do ano passado e início deste ano; e o aumento nos custos de produção.





O que é a La Niña

A La Niña é um fenômeno climático que acontece quando há o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, afetando a América do Sul e, no caso do Brasil, diminuindo as chuvas no Sul e as aumentando no Centro-Norte, segundo o agrometeorologista e diretor da consultoria AgroClima, Marco Antônio dos Santos explicou a reportagem em janeiro.





O evento, que normalmente ocorre intercalado com o El Niño, já está em seu segundo ano consecutivo, surpreendendo produtores que esperavam se recuperar da estiagem de 2021.





"A seca naquele momento (no final do ano passado e início deste ano) reduziu a qualidade da silagem que é ofertada aos animais, afetando o desempenho da atividade atualmente", diz Natália.





Produção mais cara

"Outro ponto que é extremamente importante porque afeta toda a estrutura produtiva é o aumento nos custos de produção", aponta a pesquisadora. "Segundo o Cepea, o Custo Operacional Efetivo da atividade esteve em alta nos últimos três anos e só neste último mês é que começa a mostrar inversão dessa tendência."





Natália também ressalta que, nesse período, os insumos que mais pesaram para o produtor foram: a ração — por causa da valorização no mercado de grãos —, o aumento de exportações de grãos e a queda na disponibilidade interna, os suplementos minerais, os fertilizantes e o combustível.





"Toda alimentação animal foi se encarecendo nos últimos anos. Tanto a alimentação concentrada (ração) quanto a volumosa (pastagem) foram afetadas pela alta de combustíveis e fertilizantes. Isso levou muitos pecuaristas a saírem da atividade ou a enxugarem investimentos".





"Como consequência, a estrutura produtiva, agora, enfrenta dificuldades para elevar o nível de oferta, e os preços ao produtor estão se elevando desde janeiro".





Valorização X oferta

A valorização do leite no campo, principalmente no mês de junho, se deve à menor oferta do produto, afirma a pesquisadora Natália.





E, apesar dos gastos terem recuado devido às recentes desvalorizações da soja e do milho, o desembolso do produtor com a alimentação do rebanho segue em patamar elevado.





"A inversão da tendência (de alta) depende muito de variáveis macroeconômicas, como inflação e taxa de câmbio", explica Natália. "Os mercados agrícolas são globalizados e grande parte da alta nos preços dos insumos produtivos se explica tanto pela valorização desses insumos no mercado externo quanto também pela desvalorização do real."





Quando vai baixar?

A pesquisadora entende que, do lado da oferta, a entressafra deve seguir até meados de setembro, ou quando as chuvas da primavera retornarem. "Mas, ainda que a oferta possa se restabelecer, observa-se que os custos (do leite) podem seguir elevados".





"Ainda que o mercado de grãos sinalize preços mais baratos com o início da safra, é possível que a demanda global drene a oferta doméstica — e isso pode ser intensificado pelo câmbio desvalorizado. Por isso é difícil de prever uma reversão dos preços de alimentos, como os derivados, diante do mesmo posicionamento macroeconômico que o Brasil tem adotado", finaliza a pesquisadora.