Shopping Nova Iguaçu terá feira de adoção de animais, festival de dança e tributo a Sandy e Junior na programação de maio

Baile da terceira idade, peça sobre Chapeuzinho Vermelho, réplica da Vila do Chaves e tributo a Sandy e Junior. Essas são algumas das atrações especiais que o Shopping Nova Iguaçu preparou para o mês de maio. No próximo sábado (14), acontece mais uma edição da feira de adoção de pets, entre 11h e 17h, no 1º piso. Para adotar um animal, os interessados precisam ter mais de 18 anos e devem apresentar documento de identificação e comprovante de residência.





No dia 15, o festival Quem Dança é Mais Feliz traz apresentações infantojuvenis dos alunos da Sala de Dança Andréa Victorino, no palco da praça de alimentação. O espetáculo começa às 12h30 e vai até as 14h30, no palco da praça de alimentação. A participação é por ordem de chegada.





Programação infantil

Atividades dedicadas aos pequenos não faltam. No próximo sábado (14), o shopping promove o espetáculo Chapeuzinho Vermelho, um clássico da literatura infantil. Já no dia 21 é a vez da peça O Casamento da Dona Baratinha. No dia 28, o empreendimento recebe o espetáculo Cachinhos Dourados, que narra as aventuras da menina de cabelos loiros e cacheados pela floresta misteriosa. As sessões acontecem às 16h, no palco da praça de alimentação.





A partir do dia 20, uma atração especial chega ao Shopping Nova Iguaçu para encantar os pequenos: a réplica da Vila do Chaves. A exposição celebra os 50 anos do personagem da TV mexicana e conta com cenários interativos, além de um tour pela famosa vila. Os pequenos vão poder explorar o barril interativo, participar de oficinas de colorir e brincar de jogo da velha. Além disso, eles podem se divertir em um inflável de 80 metros quadrados com pula-pula, obstáculos e ambiente instagramável. A visitação da Vila é gratuita, já o acesso ao inflável gigante custa R$ 25,00 por meia hora de diversão.





Programação Musical

A Quinta no Palco, que como o próprio nome diz acontece às quintas-feiras, traz atrações diversificadas. Na próxima quinta (12), Alessandra Hora apresenta o melhor do sertanejo universitário com sucessos de Marília Mendonça, Jorge e Mateus e Gusttavo Lima. A banda Los Andrades anima os iguaçuanos com releitura de clássicos do rock, como Coldplay, Paralamas, Rita Lee e Capital Inicial, no dia 19. Já no dia 26 de maio, a Banda Capitães da Areia homenageia The Police, uma das maiores bandas dos anos 80. No repertório estão sucessos como “Every Breath You Take” e “Message In A Bottle”. Os shows acontecem a partir das 19h30, no palco da praça da praça de alimentação.





As sextas-feiras do mês de março também serão repletas de atrações no Shopping Nova Iguaçu. No dia 20, às 18h, tem o baile da terceira idade, que reunirá apaixonados pela dança ao som de samba, bossa nova, soltinho, foxtrote, forró, bolero e todos os outros ritmos de dança de salão. Já no dia 27, às 19h, a diversão fica por conta do musical Harry Potter, um espetáculo baseado no texto de J.K. Rowling, Jack Thorne e John Tiffany. E, fechando o mês, no dia 29, o shopping apresenta um tributo aos irmãos mais queridos do Brasil, Sandy e Junior, às 18h. Os shows são gratuitos e acontecem na praça de alimentação.





Serviço | Shopping Nova Iguaçu

Av. Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu – RJ Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h, com praça de alimentação abrindo às 10h e Baixo Pedreira das 12h às 23h. Domingos e feriados, das 13h às 21h; praça de alimentação das 12h às 22h e Baixo Pedreira das 12h às 23h.