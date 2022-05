Shopping Nova Iguaçu expõe réplica da Vila do Chaves com direito a cenário interativo e oficinas artísticas

Exposição reúne cenário interativo, jogos e oficinas para adultos e crianças até o dia 26 de junho Exposição reúne cenário interativo, jogos e oficinas para adultos e crianças até o dia 26 de junho

Personagens com lugar cativo no coração dos brasileiros, Chaves, Seu Madruga e companhia chegam à Baixada Fluminense no próximo dia 20 de maio. A Vila do Chaves, réplica do cenário do seriado mexicano, promete encantar crianças e adultos na praça de eventos do Shopping Nova Iguaçu. Além de um cenário interativo e instagramável, os visitantes podem brincar de jogo da velha, por exemplo, e participar de oficinas artísticas.





Baseado na versão animada de Chaves, o evento celebra os 50 anos da estreia da série protagonizada por Roberto Gómez Bolaños. Os visitantes podem fazer um tour pela sala de aula do professor Girafales e tirar fotos na icônica vila onde moram figuras como Dona Florinda, Quico e a Bruxa do 71. Totens dos personagens estão espalhados pelo cenário. Além disso, a vila do Chaves do Shopping Nova Iguaçu conta com barril interativo, oficinas de colorir e mesas de jogo da velha. Já na parte de trás, as crianças poderão se divertir em um inflável de 80 metros quadrados com pula-pula, obstáculos e ambiente instagramável, que custa R$ 25,00 para meia hora de diversão.





Localizada na Praça de Eventos, no 1º andar do shopping, a atração funciona de segunda a domingo, das 13h às 21h, até o dia 26 de junho. Para participar, o cliente deverá resgatar os cupons no aplicativo do shopping. Já os ingressos para o infláveis podem ser adquiridos pela Sympla ou na bilheteria no local do evento.





Serviço | Shopping Nova Iguaçu

Av. Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu – RJ Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h, com praça de alimentação abrindo às 10h e Baixo Pedreira das 12h às 23h. Domingos e feriados, das 13h às 21h; praça de alimentação das 12h às 22h e Baixo Pedreira das 12h às 23h.