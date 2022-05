Nova Iguaçu terá Festa Literária a partir desta quarta-feira (18)

Nova Iguaçu será, na próxima semana, a Capital da Literatura na Baixada Fluminense. A cidade irá promover, entre 18 e 21 de maio, a Festa Literária de Nova Iguaçu - FLINI, uma realização da Rede Baixada Literária em parceria com a Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG) e as secretarias municipais de Cultura (SEMCULT) e de Educação (SEMED). Nova Iguaçu será, na próxima semana, a Capital da Literatura na Baixada Fluminense. A cidade irá promover, entre 18 e 21 de maio, a Festa Literária de Nova Iguaçu - FLINI, uma realização da Rede Baixada Literária em parceria com a Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG) e as secretarias municipais de Cultura (SEMCULT) e de Educação (SEMED).





Os eventos, que serão gratuitos e abertos ao público, têm como objetivo incentivar a leitura e criação literária, com a união de diversas expressões artísticas, valorizando a cultura iguaçuana. Para isso, a Festa Literária irá promover bate-papo com autores e escritores da cidade, exposições fotográficas, apresentações culturais de artistas locais, sarau e doações de livros. O público poderá participar também de oficinas de ilustração, escrita criativa, mediação de leitura e cartonera (livro artesanal).





A abertura da Festa Literária de Nova Iguaçu será no dia 18, às 14h, no Instituto Multidisciplinar da UFRRJ (Rural), com transmissão ao vivo pelas redes sociais da organização do evento. No dia seguinte, a Escola Municipal Vale do Tinguá recebe o “Ocupa Literatura”, a partir das 9h. Às 15h, a Biblioteca Comunitária Cial Brito (Rua Getúlio Vargas, nº 51, Centro) promoverá a "Tagarelice Literária”, um encontro para aqueles que amam conversar sobre literatura. Uma hora antes, no mesmo endereço, o fotógrafo iguaçuano Paulo Santos será homenageado com a exposição “Olhares de Iguassú”, que também poderá ser visitada no dia 20.





O penúltimo dia da Festa Literária também terá um bate papo com os autores Hanny Saraiva e Paulo Filho a partir das 10h, na Praça Céu, em Jardim Nova Era, e encontro com autores no Espaço D do Top Shopping, das 13h às 20h. O shopping também receberá a Oficina de marcadores de página, no Espaço de Leitura Fenig, às 16h. Outras duas oficinas acontecerão no dia 20: a de Escrita Criativa, na Biblioteca Comunitária Paulo Sacramento, no bairro Vila Guimarães, e a de Cartoneira, na Biblioteca Comunitária Dona Corujinha, na Cerâmica.





No dia 21, quatro atividades encerram a Festa Literária de Nova Iguaçu. A primeira delas acontece no Espaço D do Top Shopping, que receberá mais um encontro com autores a partir das 13h. Já o Espaço Leitura Fenig promoverá a Oficina de Escrita com a Terceira Idade, às 17h. Às 14h, o curta-metragem “Revirando o jogo com Cineclube Xuxu Com Xis” será exibido na Biblioteca Comunitária Thalita Rebouças, no bairro Amaral. O encerramento da festa acontece na Praça dos Direitos Humanos, na Via Light, com o Sarau Rede Baixada Literária.