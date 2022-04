Shopping Nova Iguaçu terá show de Arlindinho, Cordão da Bola Preta e apresentação da Beija-Flor na programação de Carnaval

O empreendimento também terá atrações para os pequenos, a exemplo do bailinho infantil que acontece no sábado (23) O Carnaval está chegando ...



O Carnaval está chegando e os dias de folia estão cheios de atrações especiais no Shopping Nova Iguaçu. Entre quarta (20) e domingo (24) de abril, a programação especial do empreendimento contará com bloco infantil, apresentações de escolas de samba e até show do cantor Arlindinho. Todas as atividades terão entrada gratuita.





Para matar a saudade da alegria do Carnaval carioca, o iguaçuano poderá cair na folia ao som das clássicas marchinhas no show do bloco mais antigo do Rio de Janeiro, o Cordão da Bola Preta. A apresentação acontece na quarta-feira (20), a partir das 19h, no palco da praça de alimentação.





Na quinta-feira (21), o Super Laranja, mascote do Shopping Nova Iguaçu, faz a festa com a criançada em um animado bloco de Carnaval, a partir das 15h. Em seguida, a animação fica por conta da apresentação da Escola de Samba Império da Uva, tradicional agremiação de Nova Iguaçu, que traz o clima da folia num show que acontece às 17h, no palco da praça de alimentação. Já às 19h é a vez de Arlindinho colocar todo mundo para dançar e cantar o melhor do samba e do pagode. Dono de sucessos como “Princípio, Meio e Fim”, “A Sós” e “Meu Caminho”, o cantor se apresenta no Baixo Pedreira, às 19h. O evento é gratuito.





A sexta-feira (22), terá atrações para todos os gostos. O Bloco do Super Laranja desfila pelo mall, a partir das 15h. Já às 19h, é a vez da Inocentes de Belford Roxo animar os foliões iguaçuanos com a potência de sua bateria. E, a partir 20h30, o grupo Carrossel de Emoções traz os clássicos do funk dos anos 90 em ritmo de carnaval. O show acontece às 20h30, no Baixo Pedreira.





Já no sábado (23), o Shopping Nova Iguaçu promove um bailinho infantil, às 15h, no palco da praça de alimentação. Logo a seguir é a vez da bateria da Beija-Flor de Nilópolis agitar os foliões na praça de alimentação, às 19h. E para fechar o dia, Alex Kid & Banda traz os sucessos pagode, axé e sertanejo para um show no Baixo Pedreira, às 20h30.





E, finalizando as festividades com muita animação, o domingo (24) é dos pets, que terão um bloquinho dedicado a eles, a partir das 14h, no corredor do 2º piso. Além disso, o cantor Thiago Castelen traz o melhor do pagode em dois horários: às 13h, no Baixo Pedreira, junto com a feijoada do Shopping Nova Iguaçu, e às 16h no palco da praça de alimentação.





Serviço:

Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu - RJ





DIA 20/04

19h00 - Cordão do Bola Preta, no Palco Praça de Alimentação.





DIA 21/04

15h00 – Bloco do Super Laranja, pelo Mall.

17h00 - Dj + Império da Uva, no Palco da Praça de Alimentação

19h00 – Arlindinho, no Baixo Pedreira.





DIA 22/04

15h00 – Bloco do Super Laranja, pelo Mall

19h00 - Dj + Inocentes de Belford Roxo, no Palco da Praça de Alimentação

20:30h - Carrossel de Emoções, no Baixo Pedreira





DIA 23/04

15h00 – Bailinho Infantil, no Palco da Praça de Alimentação

19h00 – Beija-Flor, no Palco da Praça de Alimentação

20:30h - Dj + cantor Alex Kid (Sertanejo, Axé, MPB), no Baixo Pedreira.





DIA 24/04

13h00 - Feijoada + Thiago Castelen (Pagode), no Baixo Pedreira

14h00 - Bloco Pet de manhã corredor CCAA

16h00 - Dj +Thiago Castelen (Pagode), no Palco da Praça de Alimentação





Horário de Funcionamento:

21/04: Lojas e quiosques: 13h às 21h; Lazer e alimentação: 12h às 22h.

22 e 23/04: Lojas e quiosques: 10h às 22h; Lazer e alimentação: 10h às 22h

24/04: Lojas e quiosques: 13h às 21h; Lazer e alimentação: 12h às 22h.