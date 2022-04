Petrobras oferece mais de 700 vagas para jovens aprendizes; inscrições a partir de 18 de abril

A Petrobras abrirá a partir do dia 18 de abril as inscrições para contratação, através do Programa Jovem Aprendiz. Para participar do proces...



A Petrobras abrirá a partir do dia 18 de abril as inscrições para contratação, através do Programa Jovem Aprendiz. Para participar do processo seletivo, o candidato precisará ter entre 14 e 22 anos e três meses completos. A idade máxima não se aplicará para aqueles que são portadores de deficiência.





Segundo a divulgação da estatal, é necessário estar cursando a partir do 7º ano do fundamental ou ter concluído o ensino médio. A escolaridade depende do cargo e da área em que o candidato deseja concorrer.





Ainda de acordo com as informações, o programa irá oferecer 734 vagas em cursos profissionalizantes, ministrados pelo Senai, nas funções de operador(a) de suporte técnico em Tecnologia da Informação, assistente de logística, assistente administrativo, auxiliar de linha de produção, programador(a) WEB, mecânico(a) de manutenção, soldador(a), eletricista industrial, encanador(a) hidráulico(a), instalador(a) de tubulações prediais de gás combustível, eletricista predial, mecânico(a) industrial, mecânico(a) de bombas, motores, compressores e equipamentos de transmissão e auxiliar de caldeireiro(a).





A seleção possui reserva de vagas para pessoas com deficiência e adolescentes egressos de trabalho infantil nos programas anteriores. Além disso, no programa atual haverá cota de 15% das vagas oferecidas para adolescentes em situação de acolhimento institucional, como casa lar, abrigo, casa de passagem e residência inclusiva.





As chances estão distribuídas em municípios de 14 estados e do Distrito Federal, sendo as regiões com vagas ofertadas: Maceió, em Alagoas, Manaus, no Amazonas, Salvador e Alagoinha, na Bahia, Fortaleza, no Ceará, Brasília, no Distrito Federal e Vitória, no Espírito Santo.





Também há oportunidades em Juiz de Fora, em Minas Gerais, Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, Ipojuca, em Pernambuco, Campo Largo, no Paraná, Rio de Janeiro, Macaé, Duque de Caxias, São Gonçalo e Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.





Além de Natal, no Rio Grande do Norte, Canoas, no Rio Grande do Sul, Aracaju, em Sergipe, São Paulo, Paulínia, Mauá, Cubatão, Santos e São José dos Campos, em São Paulo.





A jornada de trabalho será de 4h diárias, de segunda a sexta-feira, totalizando 20h semanais. Os aprovados serão gratificados com salário-mínimo integral, vale-transporte, 13º salário, férias, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do disposto pelo art. 67 do Decreto nº 9.579/18 e possibilidade de adesão à assistência previdenciária da Petrobras.





Inscrições a partir de 18 de abril

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio da internet, no site do Recrutamento e Seleção do Grupo Stefanini, parceiro da Petrobras na seleção dos jovens talentos que participarão do Programa Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA).





O procedimento poderá ser realizado a partir das 10h do dia 18 de abril. O prazo se estenderá até as 23h59 do dia 22 do mesmo mês. É necessário preencher o formulário com as informações solicitadas e aguardar o e-mail de confirmação de inscrição.





No entanto, é recomendável não perder tempo, pois há um limite de participantes na seleção. Para as vagas de ampla concorrência, só serão consideradas as inscrições até o limite de cinco vezes o número de vagas oferecidas em cada turma.





Já para as vagas destinadas às cotas não haverá limitação de inscrições.





Etapas do Programa Petrobras Jovem Aprendiz 2022

Após a realização das inscrições, a seleção realizará uma etapa de análise documental, que está prevista para ocorrer entre os dias 25 de abril e 23 de maio.





A divulgação preliminar dos classificados nesta etapa acontecerá no dia 24 de maio. Após a publicação, os candidatos que não concordarem com o resultado poderá interpor recursos entre os dias 24 e 25 de maio.





O resultado final, após as análises dos recursos será publicado no dia 3 de junho. Os exames admissionais estão previstos para ocorrer de junho a setembro e a admissão dos aprovados em novembro deste ano.