Veja quem pode solicitar o novo serviço de segunda via de identidade simplificada do Detran-RJ

Para quem teve sua carteira de identidade emitida de 5 de abril de 2019 adiante, agora pode optar pela 2ª Via de Identidade Simplificada, uma reimpressão da última via do documento. Com o novo modelo, o solicitante só precisará comparecer uma única vez ao posto do Detran, no dia da retirada. Para quem teve sua carteira de identidade emitida de 5 de abril de 2019 adiante, agora pode optar pela 2ª Via de Identidade Simplificada, uma reimpressão da última via do documento. Com o novo modelo, o solicitante só precisará comparecer uma única vez ao posto do Detran, no dia da retirada.





De acordo com o órgão, para agilizar o processo, a solicitação é feita pelo site do Detran-RJ, acessando a aba Identificação Civil e depois no serviço Segunda Via de Identidade Simplificada. O Duda de 2ª via precisa estar pago para preencher as informações e escolher o posto no qual deseja pegar o documento.





Ainda segundo a divulgação, é necessário também ter 12 anos ou mais, e a via anterior do RG precisa ter sido feita no formato presencial em um posto do Detran-RJ. A retirada do documento só poderá ser feita pela própria pessoa, que terá que fornecer as impressões digitais como comprovante.





Para quem estiver com a identidade vencida ou precisar incluir a indicação de algum tipo de deficiência do cidadão, não poderá aderir ao serviço. Para quem optar por este serviço, é importante ressaltar que não poderá atualizar as informações da Base de Dados do Detran, já que o documento é apenas uma reimpressão da última via. Apenas existe a possibilidade de alteração cadastral, ou seja, dados como endereço ou telefone.





"Só vai precisar ir ao posto para fazer a segunda via quem tinha uma carteira anterior com mais de três anos ou quem vai precisar mudar algo muito específico no documento", disse o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.





O novo serviço não é obrigatório. Quem preferir ou precisar fazer alterações de dados biométricos ou biográficos, como foto e mudança de estado civil, deve seguir com o agendamento tradicional.