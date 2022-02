Shopping Nova Iguaçu lança projeto Tardezinha no Baixo com música e gastronomia no pôr do sol

Evento acontece aos sábados, no Baixo Pedreira, e integra a extensa programação de verão do empreendimento Quem gosta de aproveitar o pôr do...



Evento acontece aos sábados, no Baixo Pedreira, e integra a extensa programação de verão do empreendimento Evento acontece aos sábados, no Baixo Pedreira, e integra a extensa programação de verão do empreendimento

Quem gosta de aproveitar o pôr do sol ao som de uma boa trilha sonora, num cenário de respeito, deve ficar ligado na novidade que o Shopping Nova Iguaçu está lançando. Nos dias 19 e 26 de fevereiro, das 15h às 19h, o empreendimento realiza o Tardezinha no Baixo, evento que vai reunir música, gastronomia e muita diversão ao ar livre.





Serão duas áreas com DJs, que prometem animar o sunset com um setlist eclético, que passeia entre os mais variados ritmos, desde sertanejo, passando por pagode e chegando até o axé. Para a experiência ser completa, o Baixo Pedreira ainda oferece um leque de opções gastronômicas para agradar todos os gostos, com os restaurantes Outback, Frontera, Boteco do Manolo, O Camarão e o Bar do Adão.





Programação Infantil

Aos sábados, a pedida é teatro infantil. No dia 19, será a vez do espetáculo Gato de Botas e, no dia 26, A Bela Adormecida promete encantar a todos. As sessões são gratuitas, às 16h, no palco da praça de alimentação.





Nos dias 20 e 27, entre 14h e 18h, o Shopping Nova Iguaçu vai promover recreação com brincadeiras caprichadas para a garotada. Os pequenos poderão se divertir com os jogos de tabuleiro, arco e flecha e muito mais. A atividade será realizada no primeiro piso do empreendimento. O festival Quem Dança é Mais Feliz, que traz uma apresentação infantojuvenil de dança dos alunos da Sala de Dança Andréa Victorino, acontece no domingo, 20 de fevereiro, das 12h30 às 14h30, no palco da praça de alimentação. A entrada é por ordem de chegada.





Atrações musicais

O Shopping Nova Iguaçu tem um extenso cardápio de shows. A Quinta no Palco, que acontece às quintas-feiras, traz uma programação recheada de sucessos da música popular brasileira. No dia 17, a cantora Diana Rose homenageia estrelas do samba como Beth Carvalho, Alcione e Dona Ivone Lara. Já no dia 24, o axé ganha o palco. O cantor Léo Aguiar relembra hits de bandas como Araketu, Asa de Águia e canções que marcaram época nas vozes de Netinho e Ivete Sangalo, entre outros. O cantor estará acompanhado por Will Pereira, no violão, e Alessandro Roberto na bateria. Os shows acontecem às 19h30, no palco da praça de alimentação.





No dia 25 é a vez de Alex Kid & Banda, que reúne em seu repertório sucessos do pagode, axé e sertanejo. Os shows acontecem também no palco da praça de alimentação, às 19h.





Já no domingo, dia 27, a Merlin, banda formada por músicos da Baixada Fluminense, apresenta clássicos do Pop Rock internacional. O show acontece às 18h, no palco da praça de alimentação.





Serviço| Shopping Nova Iguaçu

Horário de funcionamento:

Segunda a sábado, das 10h às 22h, com praça de alimentação abrindo às 10h e Baixo Pedreira das 12h às 23h. Domingos e feriados, das 13h às 21h; praça de alimentação das 12h às 22h e Baixo Pedreira das 12h às 23h.





Em caso de chuva, o Tardezinha no Baixo não acontecerá.