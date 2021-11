Águas do Rio afirma que incidente com geosmina na água ainda é esperado para o verão deste ano

Em reunião com jornalistas na tarde da última quarta-feira, o diretor superintendente da Águas do Rio, Cleyson Jacomini, afirmou que o incid...



Em reunião com jornalistas na tarde da última quarta-feira, o diretor superintendente da Águas do Rio, Cleyson Jacomini, afirmou que o incidente com geosmina na água fornecida ao Estado pela Cedae ainda é esperado para este ano. Segundo Jacomini, não vai dar tempo de resolver a situação até este verão, que começa no dia 21 de dezembro. A expectativa é de que isso seja normalizado para o verão de 2023.





A geosmina é um composto orgânico causado por cianobactérias que se alimentam do esgoto presente na água. Ela altera o cheiro, o gosto e até a cor da água fornecida para consumo. Municípios como Queimados, Nova Iguaçu e Japeri despejam esgoto nos afluentes do Rio Guandu, principal fonte de abastecimento da Região Metropolitana. A Águas do Rio é responsável pela distribuição da água e pela coleta e tratamento de esgoto. A produção e tratamento da água é responsabilidade da Cedae.





A Cedae anunciou que vai fazer a manutenção preventiva do Sistema Guandu visando o verão no próximo dia 25 das 8h às 20h. A ação inclui limpeza das estruturas, inspeção das instalações e substituição de válvulas e registros. Para isso, o sistema será desligado durante essas 12h e o fornecimento de água será interrompido nas cidades do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis e Belford Roxo. A Cedae anunciou ainda que o abastecimento vai ser retomado logo após o fim da manutenção, mas que em alguns pontos das cidades pode levar até 72h para normalizar o fornecimento de água.





A empresa afirma ainda que durante o período de interrupção do fornecimento de água vai destinar carros-pipa a hospitais, unidades do Corpo de Bombeiros, escolas e demais serviços essenciais dentro das área de atuação da Cedae.





Procurada, a Cedae afirma que adota protocolos de prevenção para combate à geosmina, como o sistema de aplicação de carvão ativado no processo de tratamento. A empresa disse ainda que o sistema de bombeamento de água do Rio Guandu para a lagoa próxima ao ponto de captação da ETA Guandu será intensificado.





Já a Águas do Rio diz que reconhece a capacidade técnica da Cedae e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e que acompanha o trabalho realizado na captação de água na Bacia do Rio Guandu e no seu tratamento para evitar alterações na água que será distribuída à população.





Leia a nota da Cedae na íntegra:

A Cedae e a Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade (Seas) vêm trabalhando em conjunto com a Águas do Rio para reforçar as questões da segurança hídrica no Estado do Rio.





Várias ações já foram tomadas para evitar a proliferação da geosmina, tais como: protocolos de prevenção e planos de contingência, implementação de sistema de aplicação de carvão ativado no processo de tratamento e o sistema de bombeamento de água do Rio Guandu para a lagoa próxima ao ponto de captação da ETA Guandu vai ser triplicado dada a eficácia no combate à proliferação das algas. Também foram iniciadas as obras de implantação das unidades de tratamento de rios (UTRs), em parceria com a Seas, que já funcionará como contingenciamento no próximo verão.





Cabe informar que estão em andamento as obras para modernização da ETA Guandu, com investimentos de R$ 800 milhões, que incluem aquisição de novos equipamentos e reforma das instalações. Essas intervenções incluem modernização dos filtros, eficientização do processo de limpeza dos decantadores, substituição de válvulas, reformulação do Centro de Controle Operacional (CCO) e do sistema de monitoramento. Além disso, a Cedae fará na próxima quinta-feira (25/11) a parada anual para manutenção da estação, preparando o sistema para o período do verão, época em que é mais demandada.





O excelente corpo técnico da Águas do Rio acompanha os trabalhos e a Cedae não vê na declaração do diretor superintendente da concessionária, Cleyson Jacomini, a autoridade técnica necessária para tratar do assunto, já que ele nunca sentou à mesa para discutir questões relacionadas à geosmina. Todos os assuntos relativos à qualidade da água são tratados diretamente com o diretor presidente, Alexandre Bianchini, e os técnicos que o acompanham, dos quais nunca figurou Cleyson Jacomini. Inclusive, a declaração dele diverge da posição da própria Águas do Rio.





A Cedae trabalha de forma transparente com a sociedade e divulga boletins periódicos sobre a qualidade da água em seu portal (https://cedae.com.br/relatoriosguandu).